三年前一個決定讓他成為「網紅」 收穫積極支持

要點： 羅伊（Rohit Roy）對碳酸飲料已有 35 年。

他在 Tik Tok 上發佈他的戒飲料歷程，得到近 50 萬人支持。

如今，他已經成功戒掉碳酸飲品三年多。

來自墨爾本的羅伊已經有三年多沒有喝碳酸飲料。





作為父親的他並不是對酒精上癮，而是對碳酸飲料上癮。





這一股對含糖飲料的癮持續了 35 年。





他向 SBS 新聞表示：「我從很小，大概是五、六歲時就開始飲碳酸飲料了。」





他指那時他每天喝很多，「大概每天五六瓶。」





「顯然我已經上癮了，這對我的健康產生了影響。我開始變胖，也變得懶散起來。」



他表示，自己曾經多次嘗試戒掉這個習慣，但卻不成功，直到他開始通過社交媒體發佈自己戒飲歷程的視頻。





他說：「有一天我開始發佈視頻，我想，為甚麼不在 TikTok 上發佈呢？」





「戒飲歷程從那時開始。」





羅伊坦率而積極的帖文在網上引起了許多人的共鳴，目前他在 TikTok 擁有超過45萬名追隨者，獲得超620萬個讚。





他的口頭禪「今天不喝碳酸飲料！」經常出現在他的視頻中。





但他從未打算要成名。





「我開始在 Tik Tok 發佈視頻主要是為了戒掉我的癮，並不是為了出名或甚麼其他目的。」



羅伊對他的支持者表示感激，甚至有人在墨爾本的公共場合認出了他。





「我認為這實際上是一種額外收穫。」





「最重要的是我已經戒癮成功。我的妻子很開心，我的家人很開心，每個人都為此開心。」





他表示，在他的頁面上，99% 的評論都是積極的，但仍有少數人對他作┌出種族歧視主義辱罵，著他「返印度」。





羅伊表示，對他來說，把失敗和失望的事情展示出來很重要，他試圖真實地捕捉日常生活。



他已經成功戒掉此習慣三年多。 Source: Supplied 他解釋：「我會在我的視頻中發佈我的一些小歷程，比如在接下來的 30日裡減掉兩公斤，我會明確表示我失敗了，需要再次嘗試。」





「我總是想向人們展示真實，這就是為什麼我也會展示失敗和失望，我的驅動力是（人們應該）永不放棄，一再嘗試。」





儘管已經實現了戒掉碳酸飲料的目標，他仍會繼續發佈視頻，保持自律，對自己負責，同時希望繼續傳播積極的訊息。





他說：「停下來沒有意義。」

