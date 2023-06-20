三年前一個決定讓他成為「網紅」 收穫積極支持

要點：
- 羅伊（Rohit Roy）對碳酸飲料已有 35 年。
- 他在 Tik Tok 上發佈他的戒飲料歷程，得到近 50 萬人支持。
- 如今，他已經成功戒掉碳酸飲品三年多。
來自墨爾本的羅伊已經有三年多沒有喝碳酸飲料。
作為父親的他並不是對酒精上癮，而是對碳酸飲料上癮。
這一股對含糖飲料的癮持續了 35 年。
他向 SBS 新聞表示：「我從很小，大概是五、六歲時就開始飲碳酸飲料了。」
他指那時他每天喝很多，「大概每天五六瓶。」
「顯然我已經上癮了，這對我的健康產生了影響。我開始變胖，也變得懶散起來。」
他表示，自己曾經多次嘗試戒掉這個習慣，但卻不成功，直到他開始通過社交媒體發佈自己戒飲歷程的視頻。
他說：「有一天我開始發佈視頻，我想，為甚麼不在 TikTok 上發佈呢？」
「戒飲歷程從那時開始。」
羅伊坦率而積極的帖文在網上引起了許多人的共鳴，目前他在 TikTok 擁有超過45萬名追隨者，獲得超620萬個讚。
他的口頭禪「今天不喝碳酸飲料！」經常出現在他的視頻中。
但他從未打算要成名。
「我開始在 Tik Tok 發佈視頻主要是為了戒掉我的癮，並不是為了出名或甚麼其他目的。」
羅伊對他的支持者表示感激，甚至有人在墨爾本的公共場合認出了他。
「我認為這實際上是一種額外收穫。」
「最重要的是我已經戒癮成功。我的妻子很開心，我的家人很開心，每個人都為此開心。」
他表示，在他的頁面上，99% 的評論都是積極的，但仍有少數人對他作┌出種族歧視主義辱罵，著他「返印度」。
羅伊表示，對他來說，把失敗和失望的事情展示出來很重要，他試圖真實地捕捉日常生活。
他解釋：「我會在我的視頻中發佈我的一些小歷程，比如在接下來的 30日裡減掉兩公斤，我會明確表示我失敗了，需要再次嘗試。」
他已經成功戒掉此習慣三年多。 Source: Supplied
「我總是想向人們展示真實，這就是為什麼我也會展示失敗和失望，我的驅動力是（人們應該）永不放棄，一再嘗試。」
儘管已經實現了戒掉碳酸飲料的目標，他仍會繼續發佈視頻，保持自律，對自己負責，同時希望繼續傳播積極的訊息。
他說：「停下來沒有意義。」
未來我不會很快停止發佈，這對我有幫助。我將會繼續下去，大家也會受到鼓舞。羅伊
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播、節目重溫及其他語音內容。