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三年前一個決定讓他成為「網紅」 收穫積極支持

上癮 35年，戒掉並不易。當羅伊開始發佈戒碳酸飲料經歷的視頻時，在網絡上獲得近五十萬的支持。

A graphic of a man in a green jacket next to a canned drink with a no sign crossing through it.

羅希特（Rohit Roy）表示他從未想像自己會在 Tik Tok 走紅。

要點：
  • 羅伊（Rohit Roy）對碳酸飲料已有 35 年。
  • 他在 Tik Tok 上發佈他的戒飲料歷程，得到近 50 萬人支持。
  • 如今，他已經成功戒掉碳酸飲品三年多。
來自墨爾本的羅伊已經有三年多沒有喝碳酸飲料。

作為父親的他並不是對酒精上癮，而是對碳酸飲料上癮。

這一股對含糖飲料的癮持續了 35 年。

他向 SBS 新聞表示：「我從很小，大概是五、六歲時就開始飲碳酸飲料了。」

他指那時他每天喝很多，「大概每天五六瓶。」

「顯然我已經上癮了，這對我的健康產生了影響。我開始變胖，也變得懶散起來。」
他表示，自己曾經多次嘗試戒掉這個習慣，但卻不成功，直到他開始通過社交媒體發佈自己戒飲歷程的視頻。

他說：「有一天我開始發佈視頻，我想，為甚麼不在 TikTok 上發佈呢？」

「戒飲歷程從那時開始。」

羅伊坦率而積極的帖文在網上引起了許多人的共鳴，目前他在 TikTok 擁有超過45萬名追隨者，獲得超620萬個讚。

他的口頭禪「今天不喝碳酸飲料！」經常出現在他的視頻中。

但他從未打算要成名。

「我開始在 Tik Tok 發佈視頻主要是為了戒掉我的癮，並不是為了出名或甚麼其他目的。」
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羅伊對他的支持者表示感激，甚至有人在墨爾本的公共場合認出了他。

「我認為這實際上是一種額外收穫。」

「最重要的是我已經戒癮成功。我的妻子很開心，我的家人很開心，每個人都為此開心。」

他表示，在他的頁面上，99% 的評論都是積極的，但仍有少數人對他作┌出種族歧視主義辱罵，著他「返印度」。

羅伊表示，對他來說，把失敗和失望的事情展示出來很重要，他試圖真實地捕捉日常生活。
A man wearing a grey t shirt and folding his arms.
他已經成功戒掉此習慣三年多。 Source: Supplied
他解釋：「我會在我的視頻中發佈我的一些小歷程，比如在接下來的 30日裡減掉兩公斤，我會明確表示我失敗了，需要再次嘗試。」

「我總是想向人們展示真實，這就是為什麼我也會展示失敗和失望，我的驅動力是（人們應該）永不放棄，一再嘗試。」

儘管已經實現了戒掉碳酸飲料的目標，他仍會繼續發佈視頻，保持自律，對自己負責，同時希望繼續傳播積極的訊息。

他說：「停下來沒有意義。」
未來我不會很快停止發佈，這對我有幫助。我將會繼續下去，大家也會受到鼓舞。
羅伊
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Published 20 June 2023 10:28am
By Pranjali Sehgal
Source: SBS
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