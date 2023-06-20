【車門及尾燈故障】JLR兩款車型需緊急維修

聯邦基建及運輸部門宣佈，英國汽車製造商積架越野路華（Jaguar Land Rover）旗下兩款車型需要維修，包括在2016至2020年生產的Discovery L462，涉及4084輛。





該款車型因有製造問題，可能會有水進入後排乘客車門的閂鎖，導致復位彈簧腐蝕，令車門在關閉時可能不會鎖上，儀錶板也可能無法發出危險警告。





此舉將增加車門在行車時突然開啟的可能性，對乘客及其他車輛的安全造成風險。



需要維修的Range Rover車型。 Credit: Range Rover 另一款需回收的是2020至2022年生產的Range Rover，在澳售出206輛。該車型因製造問題，後尾燈的電線可能卡在車身和泡沫塊之間，令後尾燈可能不會正常運作。





若在夜間開車而後尾燈不亮，將對道路安全造成風險。





積架越野路華的 澳洲公司 正聯絡上述兩款車型的車主，透過代理商進行免費的檢查和維修。受影響車主也可致電1800 625 642或電郵至crc@jaguarlandrover.com聯絡該公司。



