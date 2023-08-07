【惠民政策】新州長者網上登記 入油可獲「長者優惠」

新州政府將加油折扣新增至新州長者卡（NSW Seniors Card）和長者省錢卡（Senior Savers Card）的福利名單。







持有該長者卞的人士，將有資格申請新的「折扣入油卡」，在參與計劃的聯合石油加油站（United）節省每公升 4分澳元的折扣。









年滿60歲的新州居民可以成為長者卡和長者省錢卡的持卡人，這些卡的優惠範圍現已增加至節能、保險、網絡安全、領養寵物和獸醫服務以及雜貨等範疇。









新州老年事務部廳長哈里森（Jodie Harrison）表示：「生活成本對長者而言是一個挑戰，每一蚊都好重要。」









哈里森表示：如今長者可以使用這兩種卡獲得全新折扣，緩解油價帶來的壓力。





United Petroleum 公司客戶忠誠度主管羅素（Judith Russell）表示，無論是長者卡還是長者省錢卡的持有人，只需在線註冊 United 加油站的數碼折扣卡或實體折扣卡，就能獲得每升油 4仙的折扣。









羅素說，持卡者在這些加油站付款時出示並掃描折扣卡即可。









「該折扣卡每天可以使用一次，單次最多可為 150 升油提供折扣。」









如果長者選擇數碼卡，可以即刻使用，實體卡則在 5 至 15 個工作日內送達。









新州的長者卡和長者省錢卡是澳洲同類計劃中規模最大的，已經運行 31 年。







