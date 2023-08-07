【肉太貴 】近7成受訪澳洲 人因生活成本改飲食習慣

新研究顯示，生活成本壓力迫使注重飲食的澳洲人，選擇更便宜的蛋白質來源。





研究是由營養和食物追蹤應用程式MyFitnessPal委託進行，研究顯示，有36%的受訪者現在在每周購物時，比較少選擇紅肉，33%則避免選擇蛋白棒和蛋白奶昔。





MyFitnessPal的健身教練兼大使Luke Hines表示，物價上漲令許多澳洲人重新考慮他們的飲食選擇。





Luke Hines表示，在2021年至2022年間，牛肉價格上升14%，看到澳洲人選擇少吃紅肉並不奇怪。





「“幸運的是，還有一些價格較低的紅肉替代品，如豆類、雞蛋和豆腐」





但他亦警告，其中一些可能也含有碳水化合物，所以要保持追蹤飲食來源很重要。





在增加額外蛋白質時，有兩大食物類別是受訪者會考慮，分別是28%的人認為是雞肉，以及22%的人認為是乳製品。





此項研究涵蓋全國超過1000名澳洲人，在2021年6月25日至6月29日期間進行調查。



澳洲統計局公佈的最新消費者物價指數顯示，截至今年 6 月，食品及非酒精類飲品價格在過去 12 個月上升 7.0%。





其中增幅最大的是奶類及相關製品 (15.0%)、麵包及麥片產品 (10.9%) 及其他未被歸類的食品 (10.5%)。肉類及海鮮產品價格較一年前上漲 2.7%，而蔬菜水果價格則上升 1.0%。





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