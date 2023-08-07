南海起爭端 菲律賓指中國海警水炮攔截補給船

中國海岸警衛隊回應，中國海警「依法實施必要管控，對菲搭載違規建材的船只進行了攔阻」。





菲律賓海岸警衛隊表示，他們正在護送為駐紮在南沙群島第二托馬斯環礁的菲律賓軍事人員運送裝備的船隻。





中國海警船對菲律賓包租的一艘補給船進行「攔截並發射了水炮」。菲律賓指責這一做法「無視船上人員的安全，並違反國際法」。





澳洲駐菲律賓大使館代表HK Yu在社交平台X（即Twitter）上表示：「澳洲對針對菲律賓的最新行動感到擔憂，這些行動危險且具有破壞性。我們重申呼籲在南海維持和平、穩定和尊重聯合國海洋法公約。」



美國駐菲律賓大使館亦在X上表示：「面對中華人民共和國海警的危險行動，我們與我們的盟友站在一起。」



據中國海警官方微博消息，,中國海警局新聞發言人甘羽表示，8月5日，菲2艘運補船和2艘海警船未經中國政府批准，非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國海警「依法實施必要管控，對菲搭載違規建材的船只進行了攔阻」，促菲方立即停止在該海域的侵權活動。





菲律賓海警發言人Jay Tarriela上校表示，中方的「危險舉動」阻止一艘補給船完成卸載貨物的任務。呼籲中國海警行動應謹慎負責，以避免出現誤判和危及生命的意外事故。





美國國務院在聲明中強調支持菲律賓盟友，並指責中國船隻發射水柱、以危險方式攔截的行為，因為這無疑干擾菲律賓的航行自由，並危及菲國船隻和船員的安全。





中國駐馬尼拉大使館尚未立即回應傳媒的回應要求。





中國宣稱對幾乎整個南中國海海域擁有主權，而周邊的文萊、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南都提出了對立的主張。



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