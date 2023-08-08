【申請平等機會法豁免】南澳理髮店冀為男士專用

要點 阿德雷德一家理髮店已申請《平等機會法》豁免。

Robbie's Chop Shop冀繼續禁止女性光顧。

理髮店已在社交網站 Instagram要求粉絲發信支持。

位於阿德雷德的理髮店Robbie's Chop Shop，表示希望成為「最後一個男人保護區」，並已申請《平等機會法》豁免，以便可繼續禁止女性光顧。





這理髮店認為並無違法，但已收到幾宗投訴。



「為男人提供一個安全地帶」

這家理髮店已要求社交媒體 Instagram 的支持者發起支持。





信中寫道：「可惜的是，我們並不是第一次收到這類投訴，因此，為了一勞永逸地處理這些投訴，我們決定申請《平等機會法》（Equal Opportunity Act）的豁免。」





信中稱，該理髮店「為男人提供一個安全地帶，讓他們聚在一起暢所欲言」。



南澳平等機會公署的發言人在聲明說，豁免必須交由法庭審理。





聲明表示：「如有商家欲對某一群體的對待有區別，必須通過南澳民事及行政審裁處（South Australian Civil and Administrative Tribunal）申請豁免」。





記者曾聯絡Robbie's Chop Shop 回應。





該理髮店在網上將自己形容為「最後一個男人保護區」，而不僅是「純粹一間理髮店」。



理髮店被指「仇恨女性」

有社交媒體網友對此舉提出質疑。





一名網友引用了《Barbie芭比》電影中有關男性主導的情節寫道：「更像是羅比的大男人樂園 (Mojo Dojo Casa House)」。





一位 Instagram 用戶留言：「我希望你們歡迎跨性別、非二元性別人士和想剪一個男性化髮型的任何性別人士。我們應該感覺到被包容，可以安全地光顧，知道我們不會因為改變不到的個人特質而被拒於門外。」





其他人則指此舉是「仇恨女性」。





一名女士寫道：「像這樣的傢伙會對邊緣化群體的安全空間有所投訴，然後哭著說需要一間男人專用的理髮店，就好像他們除了講女人的壞話之外還有其他事情要談，而不是因為仇恨女性而被指責。」





不過，亦有人表示支持。





一名用戶寫道：「絕對支持 RCS 繼續成為男人專用保護區，可惜的是，他們一開始並無做錯任何事，卻需要申請豁免。」





一位母親謂，如果「她兒子幫襯的理髮店是全男班理髮師，她會「很興奮」。



