【目標向誰？】澳洲改革對印太地區援助計劃

有關政策將包括以更集中的方式發展融資以及對氣候變化和性別問題所作出的承諾，設定一個新框架。





聯邦太平洋及國際事務發展部長康羅伊（Pat Conroy ）表示，該政策旨在促進澳洲的國家利益。





康羅伊表示：『有關政策將會要求有一半到最終會有八成所有300 萬元以上的計劃都要有達致氣候的目標，這是傾聽該區要求要處理的優先事項。例如，整個太平洋地區都表示，氣候變化是對區內生存造成最重要威脅的問題，而我們是需要採取行動，所以， 我們的發展計劃中，亦會將氣候目標作為政策的一部分。這亦是聽取區內意見，按照他們的優先關注事項採取的行動，並確保澳洲是他們首選的合作夥伴。』





澳洲一直對中國爭取與印太地區鄰國建立友誼的努力感到擔憂，而該個政策藍圖相信是澳洲試圖遏制中國在印太地區日益增長的影響力所作出的 48 億元對外援助計劃進行改革的目的。





該政策指出：『氣候變化、全球經濟不穩、人口和科技的改變，正在考驗我們所有人。』





另外，政策內亦提到『澳洲發展計劃的目標是要促進印太地區的和平、穩定和繁榮， 而要實現這一目標，是需要可持續的發展及讓當地人能夠擺脫貧困。』





不過，據一些消息指，政府現時仍然未就該政策撥出額外資金，而是依賴去年 10 月和今年 5 月預算案中的 17 億元的額外外國援助金額中推行有關政策。





而康羅伊在接受澳洲廣播公司訪問時解釋說，政府在這方面的撥款是過去十年來最大的增幅，而在十年內重建對該區提供的援助是一條長遠的道路， 而重要的不是你花了多少錢，而是把錢花了在甚麼地方。





他又表示，無可否認，印太地區正發生地緣戰略競爭，而『澳洲正努力爭取成為該區國家的首選合作夥伴。』





他又指出，這樣做，是符合澳洲的國家利益。 同時，澳洲亦不希望出現其他國家繼續填補這個真空的情況存在。





雖然該策略中並沒有明確提及中國，但中國仍然是給予印太地區國家捐助最多的其中一個國家， 同時，他們亦努力與澳洲許多鄰近國家達成保安協議。因而令澳洲政府要重新關注與印太地區國家的關係，以免讓中國在該區的影響力日益增長。





另外，為了提供一個鮮明的替代方案，聯邦政府亦將使用一個被稱為「混合融資」的公私合作夥伴關係模式，並設立一個新的 2.5 億元基金，來鼓勵企業在該地區投資。





同時，新政策亦會引入使用當地承包商以促進更多的投資。





外長黃英賢在提出的新外援政策時表示，該框架將重建和振興澳洲的發展計劃，確保為印太地區帶來更美好的未來。





她說：『這項新政策將指導澳洲的發展計劃如何與我們的外交、國防和經濟接觸結合起來。』





但反對黨外交政策事務發言人伯明翰表示，該政策『遠遠低於』工黨在其國家政策綱領中的承諾。



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