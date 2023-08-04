中國人春秋戰國時已發現澳洲？

龍永雄表示，他早於1960年代已經從香港來澳讀書，之後到1981年正式移民澳洲，到大約2000年他在退休後，花了約三年的時間走遍澳洲各處有華人到過的地方，尋找華人的歷史足跡，其中包括在凱恩斯一些邊緣地區，並見到相信是澳洲最古老的關帝廟。





他認為，由於澳洲只是有二百多年的歷史，而其中寫下有關華人的歷史亦有限，一些也不甚正確，反而在一些中國歷史中卻可能有提及澳洲這個地方。最遠甚至可以追溯至孔子時代。當時記錄到有觀星家到南方一個土地中觀星並看到日蝕。至於澳洲有記載的華人歷史最早是麥世英， 當時他從廣州移民至澳洲。





之後亦有歷史記載唐朝時亦有人到過澳洲， 並記載在當時燕京的動物園內有袋鼠。之後，元太祖忽必烈亦派出觀星天文學家郭守敬到南方尋找適合的地方，興建觀星台，而這個觀星台亦要在緯度上與南京的要成一直線。而龍永雄相信，當時他們是到達西澳的一個地方，而他們當時一個地圖與現時西澳的地形十分吻合，





同時，在西澳柏斯的一座名為Helena 的山上。 澳洲一名歷史學家在那裡發現一條石壆，並在石壆旁的一個大石上刻了一個「元」字和「太白」，而該名歷史學家亦將所發現的資料送往北京大學作鑑證，以證實是否元朝時已經有中國人來到澳洲。





另外，在約五年前墨爾本一位大學教授亦在墨爾本北部地區發掘了一條相信是當年淘金時期華人聚居的村莊。





不過，龍永雄說，由於原住民沒有文字記錄而只有口述歷史，因此，就算是與華人真的有來往，也沒有文字記載。但他指出，在一些原住民的岩洞中，亦發現有些壁畫有些帆船的雕刻，樣子跟明朝三保太監下西洋的船隻很相似，因此推斷當時中國人應該是到過該處才會有原住民的岩畫刻在岩洞之內，看來華人到澳洲可能比曲克船長要久遠很多呢！





詳情請收聽這節由鄺美玲和龍永雄的一節訪問。



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