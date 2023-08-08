根據澳洲國立大學的一項研究發現，在炎熱的氣候下過多使用空調，可能會損害我們的健康。





研究發現，雖然在過去 40 年來，在北領地的居民使用空調的時間大幅增加，但實際上， 他們卻更易因為高溫而死亡。





不過，研究亦指出，雖然在北領地的原住民社區有不少人有慢性疾病、較差的社會經濟地位和較差的居住環境，同時，他們使用空調的機會也較少，但他們卻並沒有更易受到高溫所帶來的影響。





根據該項在《柳葉刀行星健康》（Lancet Planetary Health）雜誌上發表的研究的作者表示，出現這種明顯差異的原因，似乎是因為與文化不同有關。一些像避開下午炎熱的陽光或午睡等簡單的做法，可以為抵抗氣候變化所引起的極端高溫提供有力的保護。





研究的主要作者奎爾蒂說：『大家普遍認為，像空調等的創新科技對於應對炎熱氣候是十分之重要。但我們的研究顯示，原住民一直採用的社會和文化習慣，例如在一天中較熱時段減少體力勞動，是保護人類健康的重要機制。』





他又指出：『午睡可以幫助身體適應環境，保護你免受一天中最熱的情況所影響，而且亦毋須使用任何金錢，也不會造成碳排放的問題。』





副研究的聯合作者拉爾表示，長時間使用空調亦可能會令人更難適應氣候的改變。





作者亦認為，他們這些發現，對於世界上一些炎熱地區的住房政策和房屋的設計是十分重要。





澳洲原住民、瓦魯蒙古族的長老， 亦是該項研究的聯合作者朱普魯拉 (Norman Frank Jupurrurlla) 認為，政府迫切需要建造更佳的房屋。





同時，研究的作者們亦敦促澳洲人，特別是政策制定者要開始認識運用澳洲原住民對在炎熱氣候下生活的知識的重要性。





奎爾蒂說，改變文化可能是適應氣候變化的「最重要的工具」。





他說：『也許我們都應該在天氣炎熱時午睡一會，而不是開空調。』



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。

SBS 中文堅守 《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》 SBS Radio 1 SBS Audio App 手機應用程式 按此進一步了解 SBS 中文。



