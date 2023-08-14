單親母親租屋驚現一設備 令她活在惶恐中

一名在布里斯班的單親媽媽，在新租來的屋中感到驚恐。

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昆州一名單親母親租屋驚現一設備。 Source: AAP

一位昆州的媽媽，在簽下租約後，發現租來的房子安裝了閉路電視鏡頭，令她與數名孩子活在恐懼之中。

她表示她不知道是否有人正在觀看或監聽她的5個孩子，或者是否有人正在全天候監控。

這位單親媽媽在最近的住屋危機中很難找到適合的住所，因此同意在未有看房的情況下租下了這個房子。

但在她搬進前的一天，在一次看房時發現了問題。

該媽媽向傳媒表示「我們不知道誰在看。即使我們遮蓋鏡頭，我們也不知道誰可以聽到我們」。

其中一個令人不安的時刻，是她聲稱在家中穿著內衣走路時看到鏡頭亮燈。 她說她有小孩，「這實際上讓我感到非常惡心」。

她要求移除攝像頭，但地產經紀向她保證該鏡頭並未啟用。

經紀向傳媒表示，物業在廣告上的資料有充份公開。 而原本的廣告上確實有指出，房屋有一個完整的攝錄系統，但卻未提及設備是否安裝在房屋內。

在一張廣告照片中，可以看到鏡頭，而在另一張照片中則看不到。該位單親媽媽表示， 警方從房屋中搜查出一個硬盤，但已將其歸還，並未進一步採取行動。

此房屋除有安裝閉路電視外，該位母親表示房屋亦有其他問題，她向澳洲廣播公司表示，客廳和臥室的燈無法關上。

煮食爐和暖氣必須從總掣關閉，洗衣房、客廳和主臥室的三扇門都被鎖上，而她沒有鑰匙。

根據澳洲廣播公司的報導，她在關注租屋法律團體的幫助下，寫信給她的物業經理。

信中寫道「這最終導致整個家庭感到極度壓力、焦慮和被侵犯」。

這名單親母親要求終止租約，並要求經濟賠償。

信中指，租戶和她的家人覺得信任已經被破壞，他們感到不安全，並且無法想像在該房產內居住的時間，超過他們必須獲得新家的時間。
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地產律師 Tim O'Dwyer 將情況描述為「非常異常」，並將該房子形容為「非常可怕的房子」。他還認為這些鏡頭可能是非法的。

他指，首先業主未能確保租房可安靜地享受租約。

地產經紀表示，業主現在已同意移除鏡頭，但由於單親媽媽租戶仍感害怕， 她已搬出，現在正在急切地尋找其他地方居住。

她表示，「這給我們的生活造成很多混亂」，「我們才剛剛搬進來，但現在我們必須把一切連根拔起」。

她又指，正在做任何母親都會做的事情來保護自己的孩子，現在她無處可去。

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Published 14 August 2023 10:32am
By Hiu Ching Lam
Source: SBS

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