TGA警告：保健品含「此成份」或傷肝 最少19人報告「肝損害」

姜黃對健康的益處在不少文獻或研究中亦有提及，因而在不少保健品或東方醫學中亦加入姜黃素。但是澳洲藥品及用品管理局（TGA）近日卻將這一種成份與「傷肝」（對肝造成損害聯繫。





目前，至少已錄得一宗與治療劑量姜黃素引起的死亡病例，而截至 6月29日為至亦已紀錄了 18 宗相關的肝損傷報告。





澳洲治療品登記中有逾600種藥物中登記含有成份：姜黃素，姜黃素可以被分離用於藥物和草本補充劑。





然而，這一種新認知的「罕見肝損傷風險」，澳洲藥品及用品管理局已證實與食用的一般姜黃數量無關。





當局表示：風險可能對於具有增強吸收或生物可利用性和/或較高劑量的產品而言。





其中18宗肝損傷的報告中，有9名患者的案例中已有足夠證據表示是因為他們攝取了一定劑量的姜黃素藥物劑量導致他們出現有關情況。



而在這9個案例中，有4名患者表示「並未食用其他可能導致他們肝損傷的產品」。





管理局表示：「其中兩個案例嚴重，一個患者更因而死亡。」





澳洲藥品及用品管理局表示：「雖然肝損傷是一個罕見的不良事件，但後果可能很嚴重。」





姜黃是姜黃屬中的一種香料，自然產生姜黃素，多用於香料中。





當局正就此展開調查，並考慮對此作出監管。





TGA警告正在服用這些補充劑並出現皮膚或眼睛變黃、尿液變暗、噁心、嘔吐、非尋常的疲勞、虛弱、胃部或腹部疼痛，或者食慾不振的人：「立即停止服用並尋求醫療建議。」





現有或曾經有肝臟問題的人可能更有可能出現這種罕見的不良事件。



