新州政府被質疑委任工黨「自己人」出任高級公務員

新州運輸署（Transport for NSW）上月任命新的秘書長，但洩密文件顯示，該人選被認為不具備交通業界資歷。

NSW Transport Minister Jo Haylen, and new transport secretary Josh Murray

新州運輸廳長海倫（左）和新任的運輸署秘書長梅里。 Credit: SMH

新州工黨在今年3月的州選舉上台後，不足一個月便
解僱3個部門的主管
，包括運輸署秘書長Rob Sharp。雪梨鐵路公司前行政總裁柯林斯（Howard Collins）署理職務，直至7月13日當局經過遴選程序，宣佈委任梅里（Josh Murray）接任。

不過，梅里的履歷受到質疑：他早年在昆州多個電台擔任記者，於2001年加入新州工黨政府作為廳長顧問，2006年成為時任州長伊曼（Morris Iemma）的副幕僚長，翌年提拔為幕僚長。伊曼在2008年辭職後，梅里離開政壇，其後一直任職於英國的跨國建築企業Laing O’Rourke。

這次委任新主管，政府並未從內部遴選，而是委託獵頭公司NGS Global進行招聘。外洩的新州議會文件顯示，該公司把人選名單提交給一個評估小組，成員包括州長及內閣部署理秘書長Peter Duncan、公務員專員Kathrina Lo和聯邦政府的基建部秘書長Jim Betts。

小組進行面試後，向當局提交兩名人選，包括僅為次選的梅里。文件披露獵頭公司曾警告，若任命梅里將有「重大風險」，因他缺乏運輸行業的「大型戰略、營運或人事管理資歷」。

運輸廳長海倫（Jo Haylen）此前曾向傳媒透露，是她推薦梅里參加這次招聘。而報道指，海倫的幕僚長Scott Gartrell曾電郵獵頭公司，稱梅里「應該獲得面試」。

而在海倫收到評估小組提交的人選名單兩天後，回覆稱兩人都是「很有能力的領袖」，「不過梅里現時更適合部門和我，因此是我傾向的人選。」

雖然議會文件隱去了首選的名稱，但相信是有報名的柯林斯。他有30年的運輸管理經驗，先後擔任過新州交通管理局（State Transit Authority）和新州火車系統的主管。他預計將
獲政府委任為交通事務總協調員


反對黨質疑遴選程序不公，已要求就此進行調查。
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Published 16 August 2023 1:42pm
By Koma Cheng
Source: SBS

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