報告：新州巴士私有化後撥款減少服務變差

新州政府一份報告指，巴士服務外判後，得到公帑資助減少，司機面臨人手不足及工作環境惡劣等問題，令整體服務質素驟減。

Sydney Bus Strike

Source: SBS

新州政府委託對巴士行業進行的一份調查，今日（8月14日）公佈
第一期報告
。報告指，巴士系統被私有化後，在從業者待遇、服務等方面均面臨資金問題。

兩黨聯盟執政期間，巴士服務被逐漸外判，而負責巴士業務的新州交通管理局（State Transit Authority）因此在2022年4月解散。

然而，最新的報告發現行業私有化後出現大量問題。公共交通手機程式上，有超過一成的巴士班次實際上沒有營運，誤導乘客等待永不會來的「幽靈巴士」，損害公眾對巴士網絡的信任。

領導調查組的前新州交通管理局局長李約翰（John Lee）呼籲當局盡快更新巴士資訊：「為地鐵和火車站投資數十億元，卻不為巴士投資400萬元，這是可恥的。」
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報告又提到人手短缺問題持續。截至今年4月，全州有約500個司機職位虛位以待。但與此同時，司機的工作條件卻在變差，在西雪梨，司機休息時要使用「不可接受」和「難以使用」的設施和廁所。

李約翰對《每日電訊報》表示，特別是在Seven Hills的臨時流動廁所，環境非常骯髒和難聞：「就像你在（印度）新德里或第三世界國家見到的。甚至還有老鼠。」

報告指，巴士系統佔了新州公共交通運載量的四成，但只獲得2%的交通撥款。報告提出7項建議，包括建立長期撥款制度、加強和業界合作交流、為職員提供免費Opal卡和更多技術培訓等。
The kind of toilets being used by bus drivers in a brand new layover station built to replace old facilities in Seven Hills.
Seven Hills的巴士司機要使用街邊流動廁所。 Credit: Daily Telegraph
運輸廳長海倫（Jo Haylen）表示，將會就報告建議給予「原則上」的支持，包括任命雪梨鐵路公司前行政總裁柯林斯（Howard Collins）擔任交通事務總協調員。

上月剛卸任新州運輸署（Transport for NSW）署理秘書長的柯林斯，預計將於本周上任，掌管巴士、渡輪和輕軌事務。

海倫表示，上述報告是「清晰路線圖」，幫助政府改善巴士系統。「報告闡明了（巴士）按時營運和可靠性在近年惡化，乘客期望並要求有更好的服務。」

調查組在今年5月成立，將於10月提交第二期報告，並在明年5月提交最終報告。在發生
獵人谷車禍
之後，新州政府擴大了調查的規模。
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Published 14 August 2023 11:14am
By Koma Cheng
Source: SBS

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