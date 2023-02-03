新州綠黨要求所有公共交通免費

該黨在3月州議會選舉前提出運輸方面的政策，要求全面改革公共交通系統。





綠黨交通發言人博伊德（Abigail Boyd）說：「 火車太過擠迫，巴士非常慢，而渡輪卻太貴了。」





其政綱還包括逆轉公共交通服務的私有化協議、寵物應被允許帶上巴士、火車和渡輪，以及加速升級無障礙設施。





在提議取消私有化方面，綠黨支持透過製造電動巴士來創造更多的工作機會。





博伊德說：「僅僅說不再私有化是不夠的，我們需要積極努力扭轉這種私有化，並要明確承諾不再續簽單一合約。」





「根據綠黨的計劃，公共交通將是快速、負擔得起、方便和可靠的。」





由博伊德擔任主席的新州上議院交通委員會去年進行的一項調查發現，公交線路私有化是一場災難，並建議將其轉回公營。





「社會對服務質素下降的憤怒和沮喪是非常明顯的。我們很清楚，新州政府的巴士服務私有化的決定簡直就是一場災難。」





但政府拒絕了建議，稱運營商所提供的服務並非像公營般「一刀切」，並有在某些地方提供高容量路線，亦有在其他地方提供按需求釐定的路線。











