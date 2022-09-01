私營化是否合乎公眾利益 —— 從雪梨巴士談起

雪梨巴士私營化，源於2004年，時任新州州長卜卡（Bob Carr）委託進行的巴士服務檢討 The Unsworth Review of Bus Services，完成報告。而今年4月，雪梨東區巴士廠私營化後，全雪梨的巴士服務，都由私人公司營運。





在公共交通業工作多年的康先生表示，巴士服務政府營運時，成本每公里大約5元；私營化後就大約3元一公里，所以節省成本。





不過康先生說，由於勞工法律規定巴士司機開車不可以超過5小時15分鐘，在目前路上多車的情況下，巴士班次必可以在指定時間完成，就出現臨時取消班次的情況。





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他指出，巴士司機被認為是幸苦工作，除了用膳時間很難搵位泊巴士外，遭乘客不禮貌對待也要忍氣吞聲，否則會被投訴。





加上現在各行業復甦，康先生表示，很多在疫情時期，從例如航空業轉揸巴士的人才，就返回原來的職位，令巴士司機更不足，營運商唯有減少班次，最終影響的是居民。





康先生認為，在私營化下節省成本之餘，也不能對員工太刻薄，但現在巴士私營化後，員工的待遇是較公營時期差。





前香港城市大學政治系教授鄭宇碩指出，公營服務私有化，是始於70年代末80年代初，英國首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）以及美國總統列根（Ronald Reagon），小政府，大社會的想法。





鄭宇碩指出，也正如後來英國首相貝理雅（Tony Blair）所說的新公共行政，提供的公共服務如果可以節省政府的開支，最終得益會是人民。





不過他指出，對於社會不同階層，例如要繳付重稅的民眾，就認為政府應該節省開支，但基層民眾就認為政府要保證有最起碼的服務，要維持平衡是困難的。





至於將公共交通私營化後，如何保障民眾的利益，鄭宇碩表示，可以引入競爭，以及將盈利與投資掛鉤。





他舉例，就如香港的巴士服務，由幾間公司提供，有競爭。而因為盈利與投資額有一定比率，所以承辦商樂意投資買巴士，令盈利水平可以提高。





鄭宇碩指出，要保障私營化後的服務，政府在與承辦商簽訂的公共服務合約，應該有具體規定，因為如果經營權一旦批出，合約已經簽署，要監管及改善，是比較困難。



