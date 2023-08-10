獵人谷嚴重車禍開審 司機一原因豁免出庭

獵人谷巴士事故正式開庭，司機的52項指控在法庭正式提出。

NSW HUNTER VALLEY FATAL BUS CRASH

新州獵人谷6月發生旅遊巴士車禍，造成十人死亡及多人受傷。 Source: AAP / DARREN PATEMAN/AAPIMAGE

獵人谷巴士事故，造成10名婚禮賓客喪生，且數十人受傷，巴士司機因「車牌問題」而不用出庭，開庭當日受害者的父母坐在公眾席上。

58歲的Brett Andrew Button被控在6月11日，犯下63項罪行，其中包括10項致命的危險駕駛罪。

在周三，對Brett Andrew Button的52項指控在法庭正式提出，主要與倖存乘客有關，包括9項危險駕駛罪導致嚴重身體傷害、9項疏忽駕駛罪導致嚴重身體傷害，以及25項因在駕駛車輛時不當行為導致身體傷害的罪行。

巴士乘客當時參加Maddy Edsell和Mitchell Gaffney在Lovedale的Wandin Estate酒莊舉辦的婚禮。

他們當時在晚上約11時30分，行駛在Greta的Wine Country Drive上，車輛在靠近獵人高速公路出口處的環狀交叉路口翻車，車上共有35名乘客。

周三在 Newcastle地方法院對此案作出簡報時，Brett Andrew Button的律師Jemma O'Brien表示，由於「駕照問題」，她的當事人不用出庭，並要求下次也豁免。

檢察官Marnie Watts未提出異議。

在事故中死亡的初級醫生Rebecca Mullen，其父母Matt和Leanne Mullen坐在公眾席上，二人離開法庭大樓時沒有發言。

法官表示，警方已經對巴士公司Linq Buslines發出傳票。

法庭文件指，25名僥存但受傷的乘客，指Brett Andrew Button在晚上11時30分至37分之間駕駛不當時受傷，造成巴士「翻側並乘客身體受傷」。

事故後，Linq Buslines的車站遭到襲撃。法官容許各方查閱被傳票的材料，並讓警方首先查閱。

法庭還聽說，已提供部分證據，但專家證據尚未提供。

審判期限延長至10月4日，以「獲取專家材料」。

Brett Andrew Button於6月13日獲准保釋，當時Cessnock地方法院得悉，司機據報在事故發生前告訴乘客「繫好安全帶」。目擊證人稱他進行了一段「長時間」的不安全駕駛。

警方此前表示，他們將在法庭上指控Brett Andrew Button「在進入該迴旋處時的駕駛方式不符合條件」。

警方在周三的一份聲明中表示「有關事故背後情況的調查仍在進行中」。

Brett Andrew Button的保釋條件包括晚上8點到早上6點之間宵禁，除非與特定人在一起，每周向警方報到三次，並且不得再駕駛任何汽車。
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Published 10 August 2023 5:20pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS

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