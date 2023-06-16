【獵人谷巴士車禍】警突擊搜查巴士公司車隊涉漏油、安全帶車燈失靈

於周日（6月11日）晚在獵人谷 Greta 附近發生的車禍造成 10 人死亡，另有 9 人仍在醫院接受治療，情況穩定。





周四（15日）晚上，警方調查人員和國家重型車輛監管機構（National Heavy Vehicle Regulator）檢查員在新州 Central Coast 和紐卡素附近的 East Gresford 的 Linq Busline 車站突擊檢查20 輛巴士。





在突擊搜查兩個車站後，警方向獵人谷巴士悲劇事件的運輸公司發出故障和違規罰款通知。





警方檢查後表示，發現巴士擋風玻璃破裂、漏油、安全帶和車燈無法使用，以及座椅不安全等，發出 共7 項故障通知和 2 份違規通知。





警方聲明中表示，聯合行動涉及對與疲勞駕駛、司機管理、車輛維修和保養記錄以及安全管理系統有關的文件進行全面審查。。





而涉事巴士公司 Linq Busline 在聲明中表示：「公司已糾正車隊中主要問題缺陷，並正在按照監管機構設定的時間表糾正其他問題。」





事後已有 900 多人向一個為傷者、遇難者及其直系親屬設立的基金捐款，目前共籌集了近 50 萬元。

