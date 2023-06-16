【獵人谷巴士車禍】警突擊搜查巴士公司車隊涉漏油、安全帶車燈失靈

警方在突擊搜查兩個車站後，向獵人谷巴士事件中的運輸公司發出故障和違規罰款通知。

CHRIS MINNS NSW BUS CRASH

警方在突擊搜查兩個車站後，向獵人谷巴士事件中的運輸公司發出故障和違規罰款通知。 Source: AAP / RHETT WYMAN/AAPIMAGE

於周日（6月11日）晚在獵人谷 Greta 附近發生的車禍造成 10 人死亡，另有 9 人仍在醫院接受治療，情況穩定。

周四（15日）晚上，警方調查人員和國家重型車輛監管機構（National Heavy Vehicle Regulator）檢查員在新州 Central Coast 和紐卡素附近的 East Gresford 的 Linq Busline 車站突擊檢查20 輛巴士。

在突擊搜查兩個車站後，警方向獵人谷巴士悲劇事件的運輸公司發出故障和違規罰款通知。

警方檢查後表示，發現巴士擋風玻璃破裂、漏油、安全帶和車燈無法使用，以及座椅不安全等，發出 共7 項故障通知和 2 份違規通知。

警方聲明中表示，聯合行動涉及對與疲勞駕駛、司機管理、車輛維修和保養記錄以及安全管理系統有關的文件進行全面審查。。

而涉事巴士公司 Linq Busline 在聲明中表示：「公司已糾正車隊中主要問題缺陷，並正在按照監管機構設定的時間表糾正其他問題。」

事後已有 900 多人向一個為傷者、遇難者及其直系親屬設立的基金捐款，目前共籌集了近 50 萬元。
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13/06/202305:59
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Published 16 June 2023 11:04am
By Peggy Tsoi
Source: SBS