獵人谷車禍敲警號 一文看清澳洲各地安全帶法規

要點： 新州州長柯民思（Chris Minns ）強調，如果巴士配備安全帶，乘客必須繫上；

新州巴士司機有責任提醒乘客配戴安全帶。

維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，政府可能考慮強制要求乘客在交通工具上配戴安全帶。

日前新州獵人谷（Hunter Valley）日前發生一宗極為嚴重的巴士車禍，造成 10 人死亡，20 多人受傷。安全帶法規也因此成為公眾關注焦點。





警方已確認這輛旅遊巴配備了安全帶，但對乘客是否有繫上安全帶並未發表評論，目前這宗車禍仍在調查中。





新州州長柯民思表示，如果警方建議進行改革提高巴士安全性，他的政府將「必然採取行動」。



新州州長柯民思在車禍事故現場向記者發表講話。 Source: AAP / Darren Pateman 柯民思向澳洲廣播公司（ABC）表示：「關於在旅遊巴（coach）上配戴安全帶的問題，我認為傳達出如果在新州的巴士和旅遊巴上裝有安全帶，乘客有法律責任繫上的訊息十分重要。」





他表示，所發生的車禍事故提警民眾，「新州的法律明確規定，乘客必須繫上安全帶」。



了解新州的安全帶法律

正如柯民思所述，如果巴士內裝有安全帶，乘客就有法律責任繫上。但是，在一般公共汽車路線行駛的巴士通常不配備安全帶。





雪梨大學交通與物流管理高級講師克利夫頓（Geoffrey Clifton）向 SBS 新聞表示，這意味著如果那些巴士提供私人包車服務，亦不會有安全帶，但類似旅遊巴的車輛通常會配備。



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克利夫頓說：「司機有法律責任告知乘客繫上安全帶，有時他們會播放視頻，但他們不必強迫乘客繫安全帶。」





這種溝通可以通過口頭或通過標誌、貼紙等視覺提示進行。





他說：「巴士公司也有責任確保安全帶正常發揮作用及乘客的安全。他們需要通知司機提醒乘客繫好安全帶。」





然而，由新州警察負責執法工作。





克利夫頓認為，安全帶安全性將會被重新審查。





新州及昆州運輸工人工會秘書奧爾森（Richard Olsen）在一份聲明中表示，將要求聯邦議會對運輸業制定可執行的規定進行投票，並「敦促他們毫不猶豫地通過這項改革」。





奧爾森說：「優先考慮司機、乘客和更廣大社區成員的安全至關重要，這起致命事故突顯了我們迫切需要加強道路安全措施。」





「我們必須共同努力，防止此類事故再次發生，保護社區民眾的生命安全。」



在 2022 年 3 月，新州政府表示，作為新州農村和邊遠地區巴士安全帶計劃的一部分，該州所有農村和邊遠地區巴士合同上的專用校車都已安裝了安全帶。該計劃耗資 2.37 億澳元，以回應家長們對農村道路安全的擔憂。





根據新州交通部的規定，若巴士配備了安全帶，未繫上安全帶將被罰 352 澳元。



維州巴士安全帶法律又是如何？

維州州長安德魯斯表示，5月份，一輛貨車與一輛載有 46 名小學生的旅遊巴在埃尼斯布里（Eynesbury）相撞，政府可能考慮在類似的巴士上強制安裝安全帶。





現時維州相關法律規定，除非座位直接面對前擋風玻璃，否則巴士或旅遊巴上不需要配備安全帶。





但是，如果巴士（包括校車）安裝了安全帶，乘客則必須繫上。



自 2013 年起，維州所有鄉郊和偏遠地區的州立校車都要安裝安全帶。





目前，已有超過 1100 輛專用校車安裝了安全帶，預計到 2024 年底所有的校車都將會裝有安全帶。





急救人員表示，在事故中，一些小學生被救出時是繫著安全帶的。





安德魯斯表示，乘客有責任繫好安全帶，將責任轉嫁給司機可能會帶來實際問題。



其他州的安全帶法律

在昆州，如果巴士配備了安全帶，乘客需要繫上，但根據昆州道路規則，巴士司機不會因乘客不繫安全帶而受到處罰。





西澳強制要求所有校車上的乘客繫上安全帶。南澳擬定了實施類似政策的計劃，但目前巴士司機無需確保 16 歲以下的乘客繫上安全帶。





在北領地和首都領地，如果巴士配備了安全帶，乘客也必須繫上。





在塔州，TasBus 已花 20 年時間遊說並要求校車必須安裝安全帶，但目前還未實施。



