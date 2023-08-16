【女足世界盃】澳洲隊憾負英格蘭無緣決賽

澳洲女子國家足球隊 Matildas 於東岸時間昨晚（8月16日）晚上8點的世界盃準決賽，坐鎮雪梨的澳洲體育場（Stadium Australia）迎戰世界排名第4的英格蘭。





由於傷患，澳洲兩名主力球員埃格蒙德（Emily van Egmond）和肯尼迪（Alanna Kennedy）只能作壁上觀，英格蘭則祭出與八強賽相同的陣容。





作為奪冠熱門，客隊全場發揮穩定，持續造出近磅攻勢。澳洲隊防線甫開場便面臨壓力，只能穩守伺機打出零星反擊。在今屆世界盃首次先發出場的隊長卡爾（Sam Kerr）在前場機會寥寥。





上半場第36分鐘，英格蘭球員左路擲出邊線球，在澳洲球員包圍下仍能在底線以低球傳入禁區。無人盯防的中場球員Ella Toone直接起腳勁射，澳洲門將阿諾德（Mackenzie Arnold）反應不及，只能目送皮球飛入遠柱。



卡爾在第63分鐘攻入驚天世界波，盡顯球星本色。 Source: AP / Alessandra Tarantino 換邊後，一球領先的「母獅軍團」並未減弱攻勢，繼續對澳洲形成圍攻。第63分鐘，Matildas 在一次成功防守後，後場迅速長傳交到卡爾腳下。她從中場一路帶球長驅直入，最後面對著兩名防守球員，在球門右側30碼附近輕巧搓射，笠過門將攻入個人今屆世界盃首球。





澳洲隊追平後氣勢如虹，一度形成持續攻勢，但激烈拼搶下球員的體能和技術開始顯露下風。第71分鐘，英格蘭大腳交波到前場，澳洲後衛卡奔特（Ellie Carpenter）兩度解圍失誤，遭對方前鋒Lauren Hemp入攝破門，再次將比分超出。





澳洲球員並未放棄，反而打出多次攻勢。第85分鐘，卡爾在一次角球進攻中離門3米「撻Q」，錯失黃金機會。常言道錯失機會終受懲罰，僅一分鐘後，英軍前鋒Alessia Russo抓住澳洲防線跑位失誤，右路接應隊友傳球輕鬆趟入。





英格蘭隊最終在75,784名球迷面前，以3比1贏得比賽。



澳洲隊主教練古斯塔夫森（Tony Gustavsson）賽後說：「足球比賽只是那18碼內的輸贏，我覺得英格蘭今晚（在小禁區內）更冷靜。你要明白，你有時要對抗一支表現得更好的球隊，而英格蘭今晚表現得比我們好。」





Matildas 雖然落敗，但已創造了澳洲隊——無論男女足——在世界盃的最佳戰績。男足只在2006和2022年躋身十六強。





澳洲隊今屆世界盃尚未完結，她們將於周六（8月19日）傍晚6點，在布里斯本Lang Park體育場和瑞典爭奪季軍。值得一提的是，古斯塔夫森便是瑞典人。



