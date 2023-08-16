超市新科技打擊盜竊 不埋單無法離開自助結帳區

連鎖超市Woolworths已在新州和維州的6間門店試行一種打擊盜竊的新技術，讓使用自助結帳服務的顧客無法直接離開，或假裝商品已過機。





該超市的發言人介紹，在顧客走進自助服務區進行結帳時，天花板會有一個傳感器識別該名顧客並賦予一個臨時的電子身份證。該身份證被標記紅色標籤，直至該名顧客使用其中一台自助結帳機，才會被標記綠色標籤。





自助服務區的出口處有閘門，帶有綠色標籤的顧客去到門前，門會自動打開，若是紅色標籤則不會開門。





發言人表示，新技術有助打擊盜竊，同時保護職員和其他顧客的安全。他強調，電子身份證不會登記顧客的身份，而所有記錄會在顧客離開店舖後自動刪除。





6間試行該技術的門店包括雪梨Fairfield、Wentworthville、Randwick以及墨爾本Moorabbin、Millers Junction和Woodgrove。



