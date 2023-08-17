【網購新時代？】澳洲郵政推出「隔日送遞」新服務

澳洲郵政（Australia Post）推出新的隔日送遞服務，名為「Australia Post Metro」，旨在確保在澳洲首府城市的網購消費者可以更快得到他們的「戰利品」，從而滿足他們不斷變化的消費需求。
澳洲郵政Metro 服務已在墨爾本、雪梨、布里斯本等大都會地區推出，並將在未來數個月進一步擴展。
目前，此服務並不適用於所有銷售商，而是與「特選」零售商合作，其中連鎖百貨巨頭 Myer 是首批加入的零售商之一。
澳洲郵政表示計劃在未來幾星期及幾個月內將有更多零售商加入，同時亦計劃在未來數個月內擴展到其他城市。
澳洲郵政的行政總裁兼董事總經理格雷厄姆（Paul Graham）表示：「我們一直在傾聽客戶的意見，我們知道他們在線上訂購時期望更多的確定性、簡單性和速度。」
澳洲郵政預計未來十年有三分之一的零售將在線上零售。
格雷厄姆承諾「一些該國最大的零售商」已經加入了這項服務，並且每個月都會增加更多的零售商。
他說：「為了支持這項新服務，並確保我們符合隔日送遞的承諾，我們簡化了我們的後端系統，以便快速識別出澳洲郵政Metro服務的訂單，優先進行隔日送遞。」
據報，去年（2022年）澳洲郵政在全國派送了逾27億件貨物。
百貨公司 Myer供應鏈執行總經理卡爾（Tony Carr）表示：「將產品以最快和最有效的方式交付給客戶是至關重要的，我們與澳洲郵政的合作，將確保我們繼續為客戶提供領先的在線體驗，澳洲郵政是全國最值得信賴的機構之一。」
除了傳統零售商外，網購巨頭 Amazon 早在服務初期已推出翌日送達服務。
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