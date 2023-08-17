【女足世界杯捧盃無望】Matildas隊長卡爾：「雖敗猶榮」

La capitana delle Matildas, Sam Kerr

La capitana delle Matildas, Sam Kerr Credit: Nine's Wide World of Sports

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澳洲隊昨晚以1比3不敵英格蘭隊，令澳洲隊在女子足球世界盃賽事捧盃希望幻滅，但昨晚為澳洲隊入球的隊長卡爾(Sam Kerr)在賽後表示，澳洲隊「雖敗猶榮」。


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【女足世界盃】澳洲隊憾負英格蘭無緣決賽


卡爾指：「對澳洲隊沒有達到預期目標當然失望，但亦真心為隊友參與整場比賽的表現感到自豪。」

「而澳洲隊雖敗猶榮。我只是希望隊友能夠超越自身的界限，不過，無論如何，佢會視Matildas為自己唯一的主隊，隊員亦我最好的伙伴，我亦熱愛呢這隊友。」

澳洲隊中場球員戈里(Katrina Gorry)賽後接受七號台訪問時，亦同樣對球隊的表現感到自豪。

「足球比賽就是如此，有時你會贏，有時你會輸。」

「沒錯，我們是輸波。但我認為澳洲隊在比賽中，已創造好多機會，覺得球隊在比賽當中，不時保持著控球權，亦為對手造成很大的壓力。」

「分別只是，澳洲隊一直難以入球，對方卻做得到。」

澳洲隊在比賽中失利，亦令好多昨晚在現場支持佢地的球迷感到難過。

有澳洲球迷表示：「英格蘭隊在比賽的大部分時間，都表現更好，而直到卡爾入球嘅嗰一刻，佢就開始覺得，澳洲隊可能會有機會，但可惜佢地最終都無緣進入決賽。」

英格蘭球迷則為球隊晉級決賽而感到雀躍。

有英格蘭球迷指：「球隊今次表現非常出色，亦到打出一貫的比賽作風，對於英格蘭隊獲勝，佢感到極度興奮。」

英格蘭隊將會今個星期日（8月20日）與西班牙爭冠軍，Matildas則於周六決戰瑞典、爭奪季軍頭銜。

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