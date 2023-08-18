【女足世界盃】澳洲隊最後一戰對瑞典：「攞個季軍都好！」

澳洲女子國家足球隊 Matildas 雖然 在準決賽隊不敵英格蘭 ，但仍有機會爭奪季軍，創造世界盃最佳戰績。季軍賽將於東岸時間8月19日周六傍晚6點，在布里斯本的Lang Park體育場舉行。





主教練古斯塔夫森（Tony Gustavsson）表示：「我知道大家很傷感，但我們沒有時間停步。我們還有季軍戰，我們要做好準備。對手比我們多24小時恢復，這可能對比賽有重大影響。」





世界排名第3的瑞典隊是四強中排名最高的，但在準決賽以1比2不敵西班牙。而瑞典和澳洲最近一次交手是在去年11月的友誼賽，「藍黃軍團」客場淨吞4蛋落敗；而上一次正賽交手是2021年的東京奧運會，瑞典在準決賽1比0取勝，最終獲得銀牌。



足球分析人士郭庭生接受SBS中文訪問時，提醒大家留意澳洲隊在本屆世界盃的最後一場比賽：「攞返個季軍都好呀！」





他相信季軍戰可以放鬆踢，享受比賽：「（防守）壓力沒這麼大，因為兩隊都是以防守見稱，兩隊的門將可謂本屆世界盃兩大『鋼門』。預計（賽果）一球上下，澳洲贏1比0，也可能打和，要互射十二碼。」





作為球迷，他對 Matildas 本屆世界盃的成績感到滿意。



美國、德國這些世界冠軍都出局了，澳洲打到四強已經是超出理想，肯定收貨。

回顧上一場比賽，郭庭生表示必須承認英格蘭比澳洲隊強，球星也比澳洲多。





他指，英國球員打得「好狼」，態度上是「當決賽來踢」。「她們中場很拼，兩翼也有突破，令澳洲拿不住球。澳洲進攻受掣肘、後防也沒之前好，因此輸球是正常。」





他認為另一個差距是在體能上：「澳洲前面打的5場都是硬仗，體力消耗得很緊要。而英格蘭打中國隊就比較輕鬆......英格蘭23位球員可以輪流替換，板凳厚度足夠，但澳洲沒太多（實力及得上主力的）後備球員，結果防線很辛苦，兩球都是輸在後衛的低級失誤。」





他認為後防的問題在於主力中堅肯尼迪（Alanna Kennedy）缺陣。而球隊今日證實，她在與法國的比賽後出現腦震蕩症狀。



對於決賽，郭庭生則對西班牙看高一線：「她們傳球和個人技術很出色。英格蘭雖然很合拍、有體力，但對上西班牙就有點『格食格』，即西班牙的南美式的技術性打法，剛好克制英格蘭這類的體力型球隊。」





「而且英格蘭（球員）還有些少傷患，對澳洲時也拼盡全力，相反西班牙的傷患不多，體力消耗也不大。預測西班牙贏2比1。」



