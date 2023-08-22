【住屋危機】30歲碩士畢業亦嘆「上車」難

請於8 月22 日星期二收睇SBS 或 SBS On Demand 播出的時事節目《Insight》： 嬰兒潮與千禧世代」（Boomers V Millennials），了解為甚麼這兩代有這麼大的鴻溝，以及有甚麼解決方法。





以下是在「嬰兒潮與千禧世代」節目中的受訪者喬治（Xavier George），講述自身的情況：





我今年 30 歲，租屋住，欠下超過 10 萬元的學生貸款，估計要 23 年才能還清。





我做了我「應該」做的一切。





我是個勤奮的學生，考取不俗的高等教育入學排名 (ATAR) 成績，入讀名牌大學，甚至取得了碩士學位。我有寶貴的實習機會（當然是無薪的），又做過好幾份不錯的工作。





我很幸運能夠有這些機會。我的父母把我送入「適當的」學校，他們知道「適當的」人可以為我提供實習機會和畢業後的工作。我來自一個穩定且相對富裕的家庭，萬一有甚麼不對勁，還有一個空餘的睡房我可以投靠。



贏在起跑線

我可以說是「贏在起跑線」，過著令人羡慕的生活。





我應該擁有屬於自己的房屋。





事實不然。





不知何故，我仍然是租住短期租約的屋房，又要償還與指數掛鈎的「高等教育供款計劃」 (Higher Education Contribution Scheme；HECS) 貸款，不知道何時才能買得起屬於自己的房屋並繼續我的生活。



喬治說，對於千禧世代「有權」想要「等同於」父母一輩的享受，感到有點費解。 Source: Supplied 我取得文學學士學位後，又拿了個管理（市場營銷）碩士學位。我父母當年免費接受的教育，我要以他們第一間屋的三倍價錢去獲取。





我一面償還學生貸款和支付房租，一面嘗試儲蓄作為買屋的首期資金。





但這並未計算因租屋引致的搬遷費用在內。



過去七年，我每年都要搬家。如果再加租，今年將會是第八次。





就像許多在墨爾本或雪梨租屋住的人一樣，我也遇過一些貪得無厭的業主。



千禧世代被標籤為「有權」令人費解

我們都聽人講過「在遠郊買屋」或「在我年輕時，我不得不住在遠離大都會的郊區」。





以前被稱為遠郊的墨爾本昂貴的內北區，我選擇在那裡居住，並無考慮申請屋房貸款。現在的遠郊是偏遠、公共交通「即將開通」的偏僻地區。





千禧世代「有權」的想法令我感到費解。他們有權想過等同於父母一輩所享受的生活嗎？



看著自己變得激進，感覺很奇怪。我們都在網上分享網絡爆紅的梗圖和關於仇富的笑話。這樣做的大有人在。





我擔心所有這些挫敗感會帶來不可預見的社會後果。假如對公義的渴求未能滿足，會變成盲目渴求社會變得一片混亂嗎？



