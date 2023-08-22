【奶粉代購式微】中國出生率降 澳洲乳業受影響

一間大型乳製品公司的主管表示，預計未來一年艱難，其中原因是受中國出生率下降影響，曾經盛極一時的澳洲奶粉代購業現已風光不再。

A woman pushing a trolley at a supermarket, with a child.

乳製品公司a2預計，未來一年將會是艱難的一年，因為中國的出生率持續下跌，對嬰兒配方奶粉的需求亦大減。 Source: AAP / AP

要點
  • 乳製品公司a2 Milk預計，因中國市場出現變化，下個財年將要面對艱難的局面。
  • 行政總裁博托魯西 (David Bortolussi) 指中國的出生率下降是一大原因。
  • 他說，從澳洲出口產品到中國將不再像以往般有利可圖。
一間大型乳製品公司的高層表示，個體出口商在澳洲購買產品然後運回中國的「代購」業務，已不再像以往那樣有利可圖。

a2 Milk將澳洲和其他市場銷售的嬰兒配方奶粉運到中國出售，從中獲得了巨利，但預計風光不再。

這家新西蘭公司的行政總裁博托魯西 (David Bortolussi) 預計來年將要面對艱難的局面，並指中國的出生率下跌對該公司的業務造成沉重的打擊。

博托魯西謂：「由於出生率下跌和競爭加劇，中國的嬰幼兒配方奶粉市場面對越來越大的挑戰。」

他預計代購業只能回復到 2020 年之前的「原有規模的一半」。
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即使陸續有中國留學生返回澳洲。

博托魯西說：「有很多因素有利於代購業的復甦。可惜我們並未見到這行業有顯著反彈。」

他指中國留學生不太願意繼續從事代購，因為有更多其他的工作機會。

另一方面，為人父母者越來越多選擇在網上和店內購買嬰兒配方奶粉，而該公司在中國的主要市場，亦出現了轉買中國品牌產品的趨勢。

該乳製品公司宣佈稅後淨利潤增長 26.2% 至 1.448 億元，但預計本財年的經營情況艱難，之後該公司股價應聲下跌 11.5% 至每股 4.37 元。

據中國傳媒報道，預計2022年中國的出生率降至1.09，是有記錄以來最低。

據官媒《每日經濟新聞》報道，中國人口與發展研究中心的數據顯示，中國的生育率是擁有過億人口國家之中最低的。
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Published 22 August 2023 11:19am
By Madeleine Wedesweiler
Source: SBS
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