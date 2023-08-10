中國恢復出境旅行團 新一批名單含澳英美日韓

中國旅遊部門公佈第三批恢復旅行社經營出境旅行團的國家名單，多個熱門旅遊地在列，包括澳洲。

Chinese tourists take in the sites of the Sydney Harbour Bridge and the Sydney Opera House from Mrs Macquarie's Chair in Sydney, Tuesday, July 14, 2015. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING (AAP)

Source: AAP

中國文化和旅遊部今日（8月10日）公佈，允許旅行社恢復經營中國公民出境旅行團的第三批名單，包括澳洲、英國、美國、日本和南韓等81個國家和地區。

這是新冠疫情以來，中國恢復出境自由行後，重新對澳洲恢復團體出行。當局在今年2月和3月
先後開放兩批名單
共60個國家，包括新西蘭和東南亞、部份歐洲國家。

據中國傳媒報道，當局今早宣佈開放新一批名單後，有旅遊平台的簽證及出境旅遊產品諮詢量比平日上漲近3倍，其中土耳其、澳洲和日本最受關注。
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2019年，140萬名中國遊客前來澳洲消費了21億澳元，其中有5.81億元來自旅行團。而澳洲旅遊局
今年兩度在華發起宣傳攻勢
，吸引中國人赴澳旅遊。

Edith Cowan大學商法學院旅遊與酒店管理講師文俊上月接受SBS中文訪問時指，恢復團隊遊有助澳洲吸引中國遊客，但最大障礙是尚未恢復的航空營運力以及中國遊客的旅行習慣和經濟實力的變化。

墨爾本長城旅行社負責人Christine Zhang表示，雖然旅行團是影響澳洲旅遊業發展和創收的關鍵，但對中國遊客的吸引力越來越小。「即使團隊遊恢復，規模可能也大不如前。」

此次中國開放第三批出境旅行團名單，涵蓋歐洲27個國家，包括愛爾蘭、德國、北歐三國；亞洲12國，包括緬甸、印度；北美8國包括墨西哥、牙買加；以及南美6國，包括哥倫比亞、秘魯。

其中，南韓是自
2017年「薩德」事件
以來首次恢復團隊遊。
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Published 10 August 2023 4:05pm
Updated 6m ago 4:23pm
By Koma Cheng
Source: SBS

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