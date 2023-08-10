中國恢復出境旅行團 新一批名單含澳英美日韓

中國文化和旅遊部今日（8月10日）公佈，允許旅行社恢復經營中國公民出境旅行團的第三批名單，包括澳洲、英國、美國、日本和南韓等81個國家和地區。





據中國傳媒報道，當局今早宣佈開放新一批名單後，有旅遊平台的簽證及出境旅遊產品諮詢量比平日上漲近3倍，其中土耳其、澳洲和日本最受關注。



Edith Cowan大學商法學院旅遊與酒店管理講師文俊上月接受SBS中文訪問時指，恢復團隊遊有助澳洲吸引中國遊客，但最大障礙是尚未恢復的航空營運力以及中國遊客的旅行習慣和經濟實力的變化。





墨爾本長城旅行社負責人Christine Zhang表示，雖然旅行團是影響澳洲旅遊業發展和創收的關鍵，但對中國遊客的吸引力越來越小。「即使團隊遊恢復，規模可能也大不如前。」



