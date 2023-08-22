世界盃大結局 澳洲人可以如何繼續支持女足發展？

澳洲女子國家足球隊 Matildas 在本屆世界盃有精彩的表現，也有輸球的落寞——歡呼、擁抱、掉淚，牽引了全國民眾的心。





賽後統計，澳洲隊對陣英格蘭一戰的電視直播，在全國吸引了1115萬名觀眾，是澳洲電視歷史上最多人收看的節目之一。平均713萬人觀看也打破了自2001年有OzTAM電視觀眾統計以來的最高收視。





由於該數字只包含家庭電視，無法統計酒吧、露天大熒幕、體育場等地方的觀看人數，因此實際的觀眾肯定更多。



副隊長卡特莉（Steph Catley）表示，看見現場球迷、看見社交媒體，感到澳洲的女子體育已改變，但她呼籲政府和國民繼續支持下去：「我們需要資金發展，草根足球需要，每個領域都需要。」





「毫無爭議的是人們有興趣（關注女足），人數在那，孩子在踢球，人們想觀看比賽。希望這足以證明有需要去改善女足的設施和標準。」





那麼，世界盃結束後，廣大民眾可以如何繼續關注女足運動呢？



關注女足聯賽

澳洲女子職業足球聯賽 A-League Women 新球季將於10月13至15日的周末揭幕，一直到明年5月。





2023-24球季將有12個球會參賽，常規賽的主客場雙循環共會踢22場比賽。最終積分榜排名前四的球隊參加季後賽。雪梨FC是上一季的常規賽和季後賽雙料衛冕冠軍。





國家隊所有球員都曾參加過這個國內聯賽，目前仍在效力的只有Alex Chidiac、Cortnee Vine和Clare Hunt，其他球員多在歐美「搵食」。



每個首府除了達爾文都有女足球隊，新州的Wollongong、Central Coast和Newcastle也有自己的主隊。球迷買票入場、購買周邊產品、看比賽和在社交媒體分享，都能幫助球隊發展，影響力不亞於贊助商投資。





運營女足聯賽的澳洲職業聯盟（APL）正促使政府撥款超過1200萬元，扶持聯賽和球會發展。聯盟也希望培訓女性教練、加強社區足球互動、增加比賽轉播。





十號台在2021年獲得了 A-League Women 的5年轉播權，觀眾可以透過電視直播予以支持。



關注外流國腳

本地女足聯賽仍在成長之中，因此國家隊的主力球員通常在歐洲和美國相對較成熟的聯賽效力，有更多的球隊、更長的球季、更具競技性，同時競爭和挑戰也更大。





其中，英超聯賽有最多澳洲球員效力，其中澳洲隊長卡爾（Sam Kerr）是豪門球會車路士的主力前鋒，更是兩季英超金靴，可謂世界足壇巨星。



卡爾在車路士的比賽中慶祝進球。 其他球員包括Steph Catley、Caitlin Foord、Alanna Kennedy、Mary Fowler、Tegan Micah、Mackenzie Arnold、Kyah Simon和Lydia Williams都在英超踢球。英超比賽在澳洲是由Optus Sport轉播。





另一位球員Ellie Carpenter效力希臘聯賽的Olympique Lyonnais並參加女子歐聯盃賽事，她的比賽可以在網上平台DAZN觀看.



參與足球運動

對本地足球最大的支持，莫過於親身參與。澳洲足協（Football Australia）有很多資源讓人們參與足球運動，以支持草根足球。





任何年齡的人士，都可以在本地社區找到最近的業餘球會，了解資訊。澳洲各地都有各年齡段的五人、七人或室內的小型足球比賽。



