【女足世界盃】澳洲隊兵敗收官 殿軍成績仍為歷史最佳

今屆本土舉辦的世界盃，澳洲女足在最後一場的季軍戰中0比2不敵瑞典，但第4名仍是歷史最佳戰績。

Players react after losing the game.

澳洲球員在輸給瑞典後難掩失望之情。 Source: AAP / Darren England

澳洲女子國家足球隊 Matildas 昨晚（8月19日）在布里斯本的Lang Park體育場對陣瑞典隊，
爭奪季軍
。澳洲隊主力中堅因腦震蕩仍然缺陣，排出與
準決賽不敵英格蘭
一役中相同的先發陣容。對手也同樣祭出
輸給西班牙
的相同陣容。

世界排名高居第3的「藍黃軍團」開場不足1分鐘便造出黃金機會，在右路形成半單刀機會，幸有本屆賽事聲名大噪的門將阿諾德（Mackenzie Arnold）神勇撲出。

雙方上半場機會不多，但客隊更佔據場上主動。比賽第30分鐘，瑞典球員在進攻時被絆倒獲得十二碼，前鋒Fridolina Rolfo一蹴而就。

換邊後澳洲隊進攻未見起色，而去到62分鐘，瑞典在一次快速攻防轉換形成3打3局面，在左路小禁區回敲右側，隊長Kosovare Asllani在禁區外圍施射直掛死角，把優勢擴大到兩球。

此後兩隊都未再形成有力攻勢，東道主 Matildas 在49,461名觀眾面前，以0比2結束本次世界盃征程。而瑞典則歷史第4次奪得世界盃季軍。
儘管未能躋身三甲，但進入四強，已創造了澳洲隊——無論男女足——在世界盃的最佳戰績。男足只在2006和2022年躋身十六強。

賽後，球員難掩失望表情，隊長卡爾（Sam Kerr）表示感謝球迷支持，特別是女孩們：「我們已向世界和全國證明，我們是一個足球國家。我們今晚沒完成任務，但希望我們能鼓勵人們在未來很多年加入（女足行業）。」
首次到現場觀戰的總理艾巴尼斯也到場內與球員相擁安慰。他昨日
在賽前宣佈「Play Our Way計劃」
，撥款2億元改善及增加專門為女性和女孩提供的體育設施和設備，並增加女性比賽的免費電視直播。

第5次率隊對抗祖國的瑞典籍澳洲隊主教練古斯塔夫森（Tony Gustavsson），對澳洲政府增加對女足投資表示歡迎。「考慮到既有資源，這些（女足）球員已取得巨大成就，甚至超出理想。」
A man consoles a woman.
艾巴尼斯在賽後與卡爾擁抱。 Source: AAP / Jono Searle
不過，他本人的排兵佈陣則受到質疑，被指過份依賴主力球員，令她們在密集賽程裡疲於奔命。

本屆世界盃，23人名單中只有14人的總出場時間是超過半小時。兩名第5次參加世界盃的老將Lydia Williams和Clare Polkinghorne，幾乎毫無出場機會。

但古斯塔夫森反駁指，正是維持陣容穩定，才獲得四強成績。「如果我進行輪換但輸球，就會被質疑『為何不固定陣容？』這是基於經驗和數據的清晰戰略......你（球員）越配合得多，就越有默契。」

他與澳洲足協的合同到巴黎奧運會之後，但據報美國女足有意邀請他執教。他對此未有正面回應，僅表示：「我熱愛在這支隊伍工作......我不認為這（世界盃）是旅程的終結，我認為是旅程的開始。」
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Published 20 August 2023 1:37am
By Koma Cheng
Source: SBS, AAP
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Australia

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