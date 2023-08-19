【女足世界盃效應？】政府撥二億鼓勵女性終身參與體育

Key Points 聯邦政府宣佈為女子體育運動增加二億元資金，並進行更多改革

總理艾巴尼斯表示，澳洲早就應該對女子體育進行投資

政府將檢討體育賽事播放權

新政策亦包括啟動「Play Our Way計劃」，改善及增加專門為女性和女孩提供的體育設施和設備。





總理艾巴尼斯表示，澳洲早就應該對女子體育進行投資。





「澳洲國家隊Matildas的成功，再次提醒澳洲，應捉緊機會為下一代進行投資，改善女性的社區體育設施」





「體育是召集人及老師—既讓社區團結，亦教會我們團隊合作、明白堅韌及共同成功的喜悅。」





「我們希望澳洲各地的女性及女童，都能夠獲得設施和支援，以選擇自己喜歡的運動。」



「Play Our Way計劃」將有何重點？

體育部長韋爾斯表示，「Play Our Way計劃」將促進平等機會，建設更合適的設施，並支持基層女性終生持續參與體育運動。





「（目前），女性仍經常要在男廁更衣，穿著舊的男性運動服，或在男性運動員已放棄的貧瘠場地上，用舊裝備進行體育活動。」





「Play Our Way計劃將解決這些問題，幫助女性終生享受體育運動。」







The Matildas Women's World Cup exploits captivated a nation. Source: Getty / Cameron Spencer 雖然計劃將適用於所有體育項目，但預計作為目前澳洲人參與度最高運動之一—足球將最受關注，在女足世界盃之後，女足亦需要大量資源。





當局正為有關計劃製定撥款指南，預計將於 2024 年初開放給體育界申請。



政府將檢討體育賽事播放權

工黨亦承諾會檢討收費電視廣播公司壟斷競投體育賽事播放權的情況，希望在轉播重要的和具有文化意義的賽事上，為免費電視台加強競爭力。





通訊部長魯能宣布，改革將重點關注如何增強監管網上廣播服務。





「不論個人的居住或收入如何，所有澳洲人都享有這些賽事活動免費報導的權利，政府首要的改革，就將把網上的賽事播放服務納入監管框架，並擴大名單上的賽事範圍，以納入更多的女子運動和殘疾人運動（獲免費播放的可能性)。」



