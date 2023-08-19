【女足世界盃效應？】政府撥二億鼓勵女性終身參與體育

聯邦政府宣佈為女子體育運動增加二億元資金，並進行更多改革，以確保更多澳洲人能夠通過電視頻導，免費收看女子體育賽事。

A group of Matildas players posing for a picture on the pitch

The Women's World Cup semi-final match between Australia and England attracted 11.15 million viewers across the country, and was one of the most watched events in Australian television history. Source: AAP / Sports Press Photo/Sipa USA

Key Points
  • 聯邦政府宣佈為女子體育運動增加二億元資金，並進行更多改革
  • 總理艾巴尼斯表示，澳洲早就應該對女子體育進行投資
  • 政府將檢討體育賽事播放權
新政策亦包括啟動「Play Our Way計劃」，改善及增加專門為女性和女孩提供的體育設施和設備。

總理艾巴尼斯表示，澳洲早就應該對女子體育進行投資。

「澳洲國家隊Matildas的成功，再次提醒澳洲，應捉緊機會為下一代進行投資，改善女性的社區體育設施」

「體育是召集人及老師—既讓社區團結，亦教會我們團隊合作、明白堅韌及共同成功的喜悅。」

「我們希望澳洲各地的女性及女童，都能夠獲得設施和支援，以選擇自己喜歡的運動。」

「Play Our Way計劃」將有何重點？

體育部長韋爾斯表示，「Play Our Way計劃」將促進平等機會，建設更合適的設施，並支持基層女性終生持續參與體育運動。

「（目前），女性仍經常要在男廁更衣，穿著舊的男性運動服，或在男性運動員已放棄的貧瘠場地上，用舊裝備進行體育活動。」

「Play Our Way計劃將解決這些問題，幫助女性終生享受體育運動。」


Women footballers wearing yellow jerseys, green shorts and yellow socks celebrate a goal
The Matildas Women's World Cup exploits captivated a nation. Source: Getty / Cameron Spencer
雖然計劃將適用於所有體育項目，但預計作為目前澳洲人參與度最高運動之一—足球將最受關注，在女足世界盃之後，女足亦需要大量資源。

當局正為有關計劃製定撥款指南，預計將於 2024 年初開放給體育界申請。

政府將檢討體育賽事播放權

工黨亦承諾會檢討收費電視廣播公司壟斷競投體育賽事播放權的情況，希望在轉播重要的和具有文化意義的賽事上，為免費電視台加強競爭力。

通訊部長魯能宣布，改革將重點關注如何增強監管網上廣播服務。

「不論個人的居住或收入如何，所有澳洲人都享有這些賽事活動免費報導的權利，政府首要的改革，就將把網上的賽事播放服務納入監管框架，並擴大名單上的賽事範圍，以納入更多的女子運動和殘疾人運動（獲免費播放的可能性)。」

「轉播標誌性體育和文化活動、有助為澳洲人創造全國共享的體驗，培養澳洲人的集體認同感，並有助基層社區參與其中。」

相關新聞

【女足世界盃】澳洲隊最後一戰對瑞典：「攞個季軍都好！」

為何今屆女足世界盃令澳洲人如此激動？

女足世界盃準決賽引全澳狂熱 兩州球迷起混亂

分享
Published 19 August 2023 11:48am
By Ivan Leung
Source: SBS
Available in other languages
標籤
Australia

Share this with family and friends