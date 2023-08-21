【女足世界杯】西班牙雖發生內訌 仍擊敗英格蘭奪冠

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西班牙女子足球隊 (La Roja — 紅衣軍團）以 1-0 擊敗勁旅英格蘭，奪得本屆世界杯。 Source: AAP / DEAN LEWINS

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2023 年女足世界杯最終落在西班牙「紅衣軍團」手中。她們昨晚在雪梨 Stadium Australia 以 1-0 擊敗勁旅英國對獲勝。

全場打得十分緊湊，上半場西班牙處於上風並且射入了 1 球，雖然下半場英格蘭奮起直追，但仍然無法取得任何入球，戰果合理。

其實在下半場 68 分鐘，英格蘭一名球員涉嫌在禁區內犯手球，結果球證花了一段頗長的時間來判決究竟是否犯規，最後判西班牙獲得一個 12 碼罰球，但靴莫素主射的罰球被英格蘭門將 Mary Earps 救出。
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西班牙總教練在數月前被球隊內 15 人投訴要把他撤職，但他獲得西班牙足協力挺。 Source: AAP / Rick Rycroft
不過很多現場和在家中的觀眾質疑 Earps 犯規，因為靴莫素接觸皮球之前，Earps 雙腿已離開了球門線，所以英國重射。

在這場比賽之前，只有德國曾贏過男、女足世界杯冠軍。但如今，西班牙男足在 2020 年對過世界杯，加上昨晚這個冠軍，西班牙也同得這項殊榮。

另外，數月前，西班牙女足內有 15 人聯署要求更換主教練 Jorge Vilda (比爾達)，除了質疑他的教練資格外，還指在他治軍太過蠻橫，讓她們的身心受到影響。

不過，西班牙足協則力挺比爾達，但就改善了某些情況。最後才平息了這次內訌。

詳情請收聽溫楚良和蔡苡雯這節時事報導。
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