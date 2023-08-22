【再耗資買武器】澳洲再斥巨資向美購入導彈 增強遠程攻擊能力

在周一（8月21日），澳洲確定將再斥巨資，向美國購入導彈。

Richard Marles

澳洲國防部長馬利士。 Source: AAP / AAP Image/James Ross

根據路透社的報道，澳洲政府於周一（8月21日）確定了一項新協議，計劃斥資13億澳元（約合8.33億美元），向美國購買超過200枚「戰斧」巡航導彈（Tomahawk missiles），以增強其遠程打擊能力，這也是澳洲國防改革的一部分。

澳洲國防部長馬利士（Richard Marles）表示，這項協議讓澳洲與英國和美國一起，成為全球僅有的三個擁有「戰斧」導彈的國家之一。

馬利士在一份聲明中表示：「我們正在投資於國防所需的能力，以使我們的對手遠離我們的海岸，並在當今複雜和不確定的世界中保護澳洲人民的安全。」

今年3月，美國國務院批准出售射程為1,500公里的「戰斧」導彈，但當時並未表示已簽署合同或談判已結束。

馬利士表示，這些導彈將由RTX公司生產，部署在澳洲皇家海軍的荷伯特級（Hobart class）驅逐艦上。

澳洲表示，由於中國正進行自第二次世界大戰以來最大規模的軍事建設，因此需要升級國防力量。

今年較早時，澳英美聯盟中決定由三國作開發一支核動力潛艇艦隊。

此外，馬利士還表示，除了購買「戰斧」導彈，澳洲亦計劃花費約 4.31億澳元購買超過 60 枚先進的反輻射制導增程導彈。

澳洲陸軍的「拳擊手」（Boxer）戰鬥偵察車還將購買「長釘」（Spike）遠程反坦克導彈，合同價值超過5000萬澳元。

在宣佈「戰斧」導彈協議幾天前，美國還批准了可能以9.75億澳元向澳洲出售M142高機動性火砲火箭系統。
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Published 22 August 2023 11:27am
Updated 2h ago 12:21pm
Source: SBS, Reuters
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