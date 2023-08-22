房屋經紀戴cam驗屋？律師：租客若同意難監管影片

房屋中介上門對租客的住宅進行例行檢查時產生矛盾甚至爭執，並不鮮見。位於昆州Mackay的物業管理公司360 Property Management去年就發生過，一名女性經紀被租客困在屋內不讓離開。





事後該公司就職場安全進行了多次討論，最後決定為員工安裝隨身鏡頭。經理Adele Crocker表示：「這是住房危機實際情況的真實證明。人們感到沮喪和憤怒，對我們員工造成了傷害。我們只是做好工作，卻受到惡待。」





她解釋，員工的隨身鏡頭會在進入物業前開啟攝錄，影片會被上傳到一個「安全的數據庫」保存一段短時間。若驗屋期間沒事發生，影片會被刪除。「員工當然非常注意租客的私隱。」





她說，公司已把該政策通知現有租戶，並在簽約前告知新租戶，而大部份租客都反應積極，認同「安全很重要」，只有少數人對私隱問題感到擔憂。



昆州政府的租務管理部門Residential Tenancies Authority證實，知悉越來越多房屋經紀佩戴隨身鏡頭，但並非普遍。昆州租戶協會（Tenants Queensland）則形容做法「過火」，指驗屋時全程錄像已遠超保障物業維護所需。





雪梨地產中介I&W Realty的華人經紀Winston接受SBS中文訪問時坦言沒有聽說過相關做法，並認為攝錄除了起到阻嚇作用，實際上「沒有帶來任何好處」，還會引致私隱問題。





他表示，員工的安危主要是看房屋所在的地區及當地罪案率，隨身鏡頭無法保護員工。「如果到危險的地區檢查房屋，通常我們會安排男性（員工）去做，甚至會安排兩個人一起同行。」



隨身鏡頭是澳洲警員身上佩戴的常見設備之一。 Credit: SUPPLIED/PR IMAGE 雪梨律師陶建文表示，隨身鏡頭屬於監控設備，各州有不同的法例去管轄，以新州為例有《 Surveillance Devices Act 2007 》。而攝錄者是否違法，「很視乎對方是否同意，在對方沒有同意下攝錄其實犯法」。





他指，隨身鏡頭常見於警員執行任務，而法例有特定條款寫明警察可以獲得豁免，因此警員才能戴著攝像頭隨處去。「所以住客是可以拒絕（住宅被經紀攝錄），不用任何協議，只要說不同意便可。」





他也指，經紀在同意下所攝錄的影片，如何使用也受法例規管。「根據條款12，若你同意錄音或錄像，而協議是會刪除的，但沒刪除，等於是未經同意管有這錄音或錄像，便觸犯法例。」



這屬於刑事條例，最高處罰500個罰款單位（penalty unit），即乘以110是55萬元。

其實地產經紀並非警察之外首個佩戴隨身鏡頭的行業。2021年，超市Woolworths在全國11間門店試行為部份員工提供隨身鏡頭，以防顧客不當行為。在Mackay，此前也有零售商鋪這樣做。





不過，昆州律師Geoff Baldwin指，與超市、商鋪等公共地方不同，住宅的情況較複雜，加上經紀是獲業主授權、合同規定有權對物業作例行檢查。





「由於合同一般沒有寫明檢查是以何方式進行，租客以此（隨身鏡頭）拒絕經紀入屋可能站不住腳。」





合法性成疑，那這種影片能否作為呈堂證供呢？陶建文向SBS中文表示，大家可能一般認為非法獲得的錄音或錄像不能使用，但根據澳洲的證據法，這視乎法官認為這證據是否對案情重要、會影響判決結果。



