澳洲租房被攝錄監控？法例如何保障私隱

昆州有幾名合租的大學生，遇上了屋內被攝錄監控的情況。有一天，幾人回家後震驚地發現除睡房和浴室外，物業內外安裝了足足8個監控攝錄鏡頭，覆蓋所有共用範圍！





其中一位學生Nathan Thomas向傳媒表示，無論屋內哪個地方，除非在睡房內，否則都會被監視，這真的人憤怒！





這些學生住的地方由Hive Student Accommodation（HSA）管理的合租物業中，該公司網站上稱其專門管理整個昆士蘭東南部的專用學生宿舍。





當這幾位學生向HSA投訴個人私隱受到侵犯時，卻只收到一封郵件，內容是HSA聲稱此舉其實出於好意，在屋內公共範圍內安裝了攝錄鏡頭。如果有人損壞了任何東西，就能抓住罪魁禍首，而不必冤枉無辜的人。任何對此感到不滿的租客可以選擇解約，但前提是他們必須繳納違約金。





最終，在昆州房地產協會和住宅租務管理局的介入下，HSA必須立即拆除所有攝錄鏡頭。





其實，在澳洲未經相關人員同意錄音或是錄像是非法的。 但每個州和領地的立法略有不同。





新州： 2007年的《監控設備法（NSW）》，規定業主有權安裝監控攝錄鏡頭，但租客應與業主核實。不過，如果攝錄鏡頭對準鄰居的家，業主可能需要徵得他們的同意。法律亦規定，若要錄音，則需獲得參與對話的所有人的明確同意。





維州： 根據1999年《監控設備法（VIC）》，維州允許個人對自己參與的對話錄音。未經其他人（包括租客、鄰居）的許可，錄製任何私人談話是違法。





昆州： 未經當事人許可，不得在睡房、浴室、陽臺等私人生活空間安裝監控攝錄鏡頭。 如果租客覺得他們的私隱受到侵犯，他們可以向昆州警局投訴。此外，1971年《侵犯私隱法（QLD）》禁止錄製他人的私人對話；如果你參與對話，錄製音訊則是合法的。





西澳： 西澳錄音法規定，私人談話不得錄音。 即使你錄製的是自己與他人的對話，也需要所有參與者同意才能被視為合法。錄像也一樣，只有在被錄像者都明確或暗示同意的情況下才可安裝監控攝錄鏡頭。 監控攝錄鏡頭像頭不需要安裝許可，但如果你選擇專業安裝，則安裝業者須持有合法執照。





南澳： 與其他州一樣，南澳禁止對私人談話錄音，除非所有相關人員明確同意被錄音。 同樣《2016 年監控設備法（SA）》 禁止在未經所有人同意情況下錄像。





塔州： 在塔斯馬尼亞錄音私人談話是違法的，即使你參與了談話。 但1991年《收聽設備法（TAS）》指出兩種例外情況，即當重大財產損失或遭遇嚴重暴力威脅時可以錄音。截至目前，該法案尚未更新以明確涵蓋錄像法，這也意味著使用不含音訊的監控攝錄鏡頭可以繞過嚴格的錄音法。





北領地： 2007年的《監控設備法（NT）》的禁止在未經許可的情況下對私人談話錄音或錄像，無論你是否參與其中。





首都領地： 1992年《收聽設備法（ACT）》規定，無論你是否參與談話，錄音都是違法行為。 但需要注意的是，該法案中僅明確概述了錄音，沒有任何關於錄像的條例。





專家提醒，如果擔心自己的私隱受到侵犯，應及時向當地社區司法中心尋求建議，情況危急時還可聯繫警方。





