昆州地產經紀「未授權」收取 Wifi 安裝費 12項違規罪成

一名房地產經紀未經客戶授權，扣除多樣開支，被法院判罪成，需賠償逾 13,300 元。

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一名房地產經紀未經客戶授權，扣除多樣開支。 Source: Getty / getty images/89stocker

昆州 Palm Cove一名房地產經紀因為在未得客戶的授權情況下，向客戶收取多項費用，包括：Wifi 安裝費用，被法庭判罰。

上周五在凱恩斯地方法院，指該經紀被公平交易辦公室（Office of Fair Trading，OFT）提出在未有批准的情況下，在多個物業上扣除不同明目的費用與開支的指控。

該間涉事經紀公司在庭上承認兩項控罪，包括信託帳戶罪行及未經授權的開支。

斯特朗曼（Jocelyn Anne Strangma）和Jokima Pty Ltd總被罰款8500澳元，並勒令斯特朗曼退還4894.69澳元給那些被錯誤收取費用的客戶。

該公司及地產經紀被指控共同違反了12 項法規，包括2014年財產職業法和2014年代理人財務管理法。

雪梨律師陶建文（Clifford）向 SBS 廣東話表示，地產經紀的信託帳戶與律師的信託帳戶一樣，受到非常嚴格的監管。

「所有存入信託帳戶的資金都屬於經紀人的客戶。它們並不屬於經紀人。」

他表示，以《2002年財產和股票代理人法》（新州）的第86(1)條規定，所有提款必須經客戶授權。如果經紀人未按其客戶的「指示」支付錢款，經紀已違反了法律。

而每個州可能亦有不同的信託帳戶賠償基金。在新州，稱為「物業服務賠償基金」。通過這個基金，因經紀人侵佔信託資金而受害的受害人可能獲得賠償。在州，每項索賠的最高賠償金額為50萬澳元。

其他州份或領地的情況或有不同，具體請向所在地方專業法律人士查詢。
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Published 18 August 2023 1:11pm
Updated 2h ago 1:30pm
By Tracy Lo
Source: SBS

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