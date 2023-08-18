【極地寒流殺到】新州本周末又再凍 雪山或會再落雪

住在新州的朋友要注意，氣象局預計，從今天起到周末期間，將會受到一股寒流影響，天氣再次下降，滑雪勝地可能又會下雪。





氣象局指，這股來自南極的極地寒流，被一道強勁的冷鋒從南大洋推進，正在移向新州中部和北部地區。





上個月，新州經歷了一段異常溫暖和穩定的天氣之後，這股寒流將為新州帶來入冬以來最凍的天氣。



在冷鋒抵達前，新州大部分地區都出會間中有雨。





強勁的西風預料今天將繼續增強，新州部分海岸和山脈的陣風，時速將高達70公里至80公里，部份破壞性陣風時速更可能超過90公里。





當局向Hunter海岸、雪梨海岸及Illawarra海岸，發出強風和大風警告，並向新州海岸附近的Lord Howe Island發出惡劣天氣警報。





而在未來幾天，新州的部分地區更會下雪，預計新州南部和中部地區海拔約900米至1000米的地方會有雪。





對阿爾卑斯山來的居民來說，今次寒冷的天氣，將會是個好消息，亦將令新州北部滑雪人士帶來希望，因為今個雪季為止，當地仍未下過一場雪。





氣象局指，整個澳洲剛經歷完自1910年以來，第9個最和暖的7月，塔州、新州和維州的高山地區，更是澳洲最和暖的地區之一。



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