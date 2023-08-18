【稅局重啟追欠款行動】全澳近30萬人受影響 或減至零退稅

要點 澳洲稅務局重新啟動追討多達 290,000 人的欠税，有人可能獲零退稅。

追稅行動過去因疫情和黑色夏季山林大火而暫停。

澳洲稅務局表示只有「有限的酌情權」不自動追討欠稅。

在澳洲稅務局（ATO）重新啟動暫停的追討欠稅行動後，近 30 萬澳洲人的退稅可能比想像中少，有些人甚至獲零退稅。





此外，澳洲家庭受生活開支危機困擾一年多之後，數以萬計中低收入人士的退稅亦因為另一改變而減少。



澳洲稅局可以自動減少某人的退稅來收回欠稅，並堅稱只有「非常有限的酌情權」不這樣做。





由於2020 年發生夏季叢林大火和新冠疫情，追討欠稅行動暫停，但在 2022 年中悄然恢復，許多澳洲人只是在報稅時或仔細瀏覽 MyGov 網站時才警覺到。



澳洲稅務局謂可能多達 29 萬澳洲人受影響。 Source: AAP / Lukas Coch 上個月由Resolve進行的民意調查發現，大多數澳洲人都難以支付這筆意料之外的款項，專家批評此決定並無和公眾溝通。





稅務局發言人證實本財年可能有多達 29 萬澳洲人受影響，透過這方式追討欠稅是合法，而即使相信某人對欠稅毫不知情，亦不能保證他們會預早收到通知。





發言人說：「如果我們懷疑納稅人可能不知道自己欠稅，可能會在抵銷欠款之前嘗試聯繫他們。」





「由於這些欠稅已擱置了一段時間，有些納稅人可能忘記了自己有欠稅，當發現預期中的退稅被稅務局扣起以抵銷之前暫停追討的欠稅，便可能會感到驚訝。」





「稅務局已直接發信給納稅人或其註冊稅務代理，通知他們之前欠稅，並提醒稅務局已重新開始，扣起他們的抵免和退款，抵銷之前暫停追討的欠稅。」



澳洲稅務局官員法律上有責任追討欠稅，除非此舉被認為是「不經濟」。 2021/22年度「不經濟」欠稅的總值估計為12億元，稅務局發言人表示此數字一直「相對穩定」。





追討欠稅可能導致有人獲零退稅，但稅務局堅稱不會出現負數，即該人被迫額外付款。



呼籲稅局加強溝通和透明度

麥肯金融集團 (McCann Financial Group) 董事麥肯 (Phil McCann) 強調，稅局只是執行政府政策去完成一項「不可知的工作」，並指稅局在疫情期間一直很有彈性。





然而，相隔五年突然重新追討欠稅，麥肯稱納稅人因「不完美」的溝通而措手不及，這是「不合理的」。





他說：「這事最需要的是溝通和透明度。」





「有些人會說重啟的時機不恰當，也許應該大聲事先張揚。」



麥肯說，應該預早幾個月通知。





他說：「尤其是對小型企業，對於為人父母者或個人納稅人來說，[目前] 是『手緊』謹慎支出的時候。」





「小型企業可能想添置大型設備並期望獲得消費稅退款……但可能會在此過程中，被抵銷（欠稅）。」





「所以，無錯，這會影響澳洲人，影響家庭預算。」



澳洲會計師公會（CPA Australia）政策及宣傳負責人卡薩彼迪斯 (Elinor Kasapidis) 強調，稅局在法律上有責任追討欠稅，而且最重要是不能忽視多年來所累積的數以10 億元計欠款。





她說：「[但它] 應該解釋為甚麼不透明。要用戶自己摸索原因是極差的做法。」





「日後，我們希望這方面的透明度會提高。」





卡薩彼迪斯又警告，由於許多澳洲人不具備「稅務知識」，令情況更不理想，故敦促他們尋求註冊稅務專業人士的意見。





她說：「建立溝通並彼此了解並不容易。」



