澳洲7月份失業率略高於預測 周收入增幅依舊追不上通脹

澳洲統計局今日出爐的報告顯示，澳洲7月份失業率上升 0.2%，達到3.7%。
經濟學家早前預測，7月將創造約 2.5 萬個就業崗位，失業率將升至3.6%。
本周較早時，儲備銀行董事會最近一次會議紀要指出，就業市場正顯示出「轉折點」的跡象。
7月份，澳洲的全職工作總人數減少了 2.42 萬人，而兼職工作人數增加近萬人（9600）。
另外，求職者亦增加 3.46 萬人。
如果未有加入在職或求職人數的參與率下降0.1%的因素作為衡量，結果可能會更糟糕。
報告中的數據顯示，新州（上升0.4%）、昆州（上升0.8%）及塔州（上升0.2%）失業率上升，從而推動全國整體失業率上升。而實際上，維州的失業率微有下降，為 3.6%。
統計局的勞工統計負責人賈維斯（Bjorn Jarvis）表示，整體就業市場依然強勁。
他表示：「隨著就業人數減少約1.5萬人，失業人數增加3.6萬人，失業率上升至3.7%。」
就業人數下降係繼今年上半年平均每月增加約4.2萬人之後出現。與去年7月相比，就業人數仍增加約38.7萬人。賈維斯
「7月份包括學校假期，我們繼續看到工人休假、開始工作或離職的時間發生了一些變化。與通常的季節性模式相比，在觀察逐月變化時必須考慮到這一點。2023年唯一一次就業人數下降發生在4月份，其中包括學校假期」。
與此同時，澳洲統計局的最新數據顯示，澳洲人的每周收入仍然追不上通脹率。
統計局今日表示，5月份全職成年人的平均周薪達到1838澳元。在過去一年中，周平均工資增長3.9%，即每周68澳元，這是自2013年5月以來最強勁的年度增長。
但在這段時間，根據該局的月度通脹衡量標準，通脹率上升5.5%。
周收入的衡量標準不同於工資價格指數，後者在本周較早時公佈時陣顯示年增長率為3.6%。
全澳範圍內，平均周薪最高的地區為西澳，為2039澳元。首都領地緊隨其後，為2028澳元。最低的是塔州，為1619澳元。
維州全職工作者的周薪為1832.90澳元，比新州全職工人的周薪高出1澳元。
礦工是收入最高的全職工作者，每周2854澳元，其次為資訊、媒體同電信行業的工作者，每周為2318澳元。收入最差的是餐飲及接待行業工作者，只有1347澳元。
賈維斯表示，男女薪酬差距連續第二個季度下降至13%，係有記錄以來最細的差距。
「這些情況與教學及護理等女性佔主導地位的工作的全職工資增長吻合」
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