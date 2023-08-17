澳洲7月份失業率略高於預測 周收入增幅依舊追不上通脹

澳洲統計局今日出爐的報告顯示，澳洲7月份失業率上升 0.2%，達到3.7%。





經濟學家早前預測，7月將創造約 2.5 萬個就業崗位，失業率將升至3.6%。





本周較早時，儲備銀行董事會最近一次會議紀要指出，就業市場正顯示出「轉折點」的跡象。





7月份，澳洲的全職工作總人數減少了 2.42 萬人，而兼職工作人數增加近萬人（9600）。





另外，求職者亦增加 3.46 萬人。





如果未有加入在職或求職人數的參與率下降0.1%的因素作為衡量，結果可能會更糟糕。





報告中的數據顯示，新州（上升0.4%）、昆州（上升0.8%）及塔州（上升0.2%）失業率上升，從而推動全國整體失業率上升。而實際上，維州的失業率微有下降，為 3.6%。





統計局的勞工統計負責人賈維斯（Bjorn Jarvis）表示，整體就業市場依然強勁。





他表示：「隨著就業人數減少約1.5萬人，失業人數增加3.6萬人，失業率上升至3.7%。」



就業人數下降係繼今年上半年平均每月增加約4.2萬人之後出現。與去年7月相比，就業人數仍增加約38.7萬人。 賈維斯

「7月份包括學校假期，我們繼續看到工人休假、開始工作或離職的時間發生了一些變化。與通常的季節性模式相比，在觀察逐月變化時必須考慮到這一點。2023年唯一一次就業人數下降發生在4月份，其中包括學校假期」。





與此同時，澳洲統計局的最新數據顯示，澳洲人的每周收入仍然追不上通脹率。





統計局今日表示，5月份全職成年人的平均周薪達到1838澳元。在過去一年中，周平均工資增長3.9%，即每周68澳元，這是自2013年5月以來最強勁的年度增長。





但在這段時間，根據該局的月度通脹衡量標準，通脹率上升5.5%。





周收入的衡量標準不同於工資價格指數，後者在本周較早時公佈時陣顯示年增長率為3.6%。





全澳範圍內，平均周薪最高的地區為西澳，為2039澳元。首都領地緊隨其後，為2028澳元。最低的是塔州，為1619澳元。





維州全職工作者的周薪為1832.90澳元，比新州全職工人的周薪高出1澳元。





礦工是收入最高的全職工作者，每周2854澳元，其次為資訊、媒體同電信行業的工作者，每周為2318澳元。收入最差的是餐飲及接待行業工作者，只有1347澳元。





賈維斯表示，男女薪酬差距連續第二個季度下降至13%，係有記錄以來最細的差距。



