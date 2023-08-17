全球財富縮水 澳洲36人跌出百萬富翁行列

研究發現，2022 年全球財富自 2008 年金融危機以來首次縮水，超過 350 萬人失去了「百萬富翁」身份。





資產超過 100 萬美元的成年人數量從 6290 萬人減至 5940 萬人。





根據瑞士信貸（Credit Suisse）和瑞銀（UBS）發布的《全球財富報告》，2021年底有6290萬人擁有超過100萬美元資產，在去年底減至5940萬人。





美國的百萬富翁數量減少180萬人，至2270萬人，但仍遠多於其他任何國家；中國的百萬富翁數量排名第二，有620萬人。 而在英國，減少了44萬，至260萬人，人數位列全球第三。





全球私人持有財富在去年底下降2.4％，至454.4萬億美元，高通脹和貨幣走弱剝奪個人資產價值11.3萬億美元。





俄烏戰爭被認為是導致 2022 年通脹上升的原因。





報告顯示，以現時的美元計算，成人人均財富也減少 3,198 美元，達人均 84,718 美元。





這種下降很大程度上來自美元相對其他貨幣的升值。





2022年，金融資產在財富下降中的推動最大，而非金融資產（主要是房地產）則在利率急劇上升的情況下保持強勁。





就地區而言，報告顯示全球財富的損失主要集中在較富裕的地區，如北美和歐洲，兩者合計損失10.9萬億美元。





亞太地區損失2.1萬億美元。 拉丁美洲的總財富增加2.4萬億美元，平均升值6％，因兌美元升值。



2022年在國際市場上的損失排名第一的是美國，其次是日本、中國、加拿大和澳洲。俄羅斯、墨西哥、印度和巴西等國的財富增加最大。





澳洲有36萬人不再是百萬富翁，總數減少到180萬。





就每名成年人的財富而言，雖然與2021年相比，平均財富有相當大的減少，但瑞士仍然位居榜首，其次是美國、香港、澳洲和丹麥。





除了總體財富的下降，2022年整體財富不平等也減少，全球最富有1％人口持有的財富比例略微下降，降至44.5％，





根據報告的預測，到2027年，全球財富將增長38％，達到629萬億美元。中等收入市場的增長將是全球趨勢的主要驅動因素。





根據估計，到2027年，百萬富翁的數量將增至8600萬人。





瑞士信貸全球經濟與研究負責人Nannette Hechler-Fayd'herbe表示，財富在2021年以歷史紀錄速度增長。但通脹、上升的利率和貨幣貶值導致2022年的逆轉。





瑞銀首席經濟學家Paul Donovan表示，全球經濟正在經歷一個驚人的經濟變革時期，這個過程將挑戰社會和經濟關係。





根據彭博億萬富翁指數的獨立研究，世界上最富有的500人在2022年共損失了1.4萬億美元。Tesla的聯合創始人馬斯克（Elon Musk）是全球最富有的人，他在2022年失去了1380億美元，這一年他完成了對Twitter的440億美元收購。





Meta行政總裁扎克伯格(Mark Zuckerberg）曾經是世界上最富有的十大人之一，他在2022年的淨資產價值下降近810億美元，至同年底為450億美元。





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