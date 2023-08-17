【多元文化徵詢民意】聯邦首次接納移民用母語 包括廣東話錄音及影片提交

澳洲的移民將首次能夠使用各自的母語，就政府多元文化政策的重要檢討，提交意見。

A white man in a suit smiles while sitting in parliament

移民部長吉爾斯（Andrew Giles）希望此舉能夠幫助政府決策者看到「隱形」，移民面對的障礙。 Source: AAP / Mick Tsikas

KEY POINTS:
  • 就澳洲多元文化進行的關鍵檢討，已經開始接受公眾提交意見。
  • 全澳移民首次可以用各自母語，向政府表達意見。
  • 預計檢討報告會在明年初公佈。
聯邦政府
多元文化框架檢討程序（Multicultural Framework Review ）
已開始徵詢民意，公開接受意見，內政部將接受所有語言的意見，即全澳的移民將首次可以用母語，向政府反映他們抵達澳洲後面臨的障礙。

移民部長吉爾斯（Andrew Giles）希望此舉能夠幫助政府看到一些障礙，這些障礙目前對決策者來說，是「隱形」的。

政府指出，這檢討是一代人以來的首次，將探討移民經歷以及可能改進的方法，令移民更好的融入新居住地。 
Man in dark blue suit sitting in a chair and talking.
移民部長吉爾斯 (Andrew Giles) 將這一過程與原住民之聲比較，稱以社區所需的方式聆聽社區的聲音會，會有更好成果。 Source: AAP / Bianca De Marchi
吉爾斯將這一進程與
原住民之聲
作比較，政府正在推動今年底就原住民之聲進行公投。 

他表示，「這關乎聆聽和理解，通過聆聽不同觀點，我們可以獲得更好的政策成果。」 

「對我來說，這正是原住民之聲的意義所在……這有時是具有挑戰的任務。我認為，在我們這樣的社會，接受它並認識到以對方理解的方式與他們交談的重要，是基本的。」
內政部還將採取新穎的步驟，除了其他檢討要求一般的以書面提交意見外，也接受以錄音和影片提交意見。

吉爾斯表示：「年滿50歲，我可能已經習慣了自己的方式。」

「但我們從年輕人那裡得到了一些非常一致的回饋，他們想要分享自己的觀點，但他們不一定通過撰寫文件來表達，而是更願意直接面對鏡頭，然後發送出去。」

有關檢討的信息還將以35種常用語言提供，包括
廣東話
、普通話、韓語、日語及越南語等。但在疫情期間，一些健康信息翻譯差劣，吉爾斯堅稱正在努力確保這些信息 「準確無誤，並且完全可以理解」。
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這次檢討關於什麼？

這次檢討將對當前的聯邦法律和策略提出建議，以確保它們配合「澳洲多元文化社會目前和未來的需要」。

有關檢討將接收來自不同背景的意見，包括：
  • 具有移民家庭背景的澳洲人
  • 新移民和出生在海外的人
  • 難民和人道主義入境者
  • 永久簽證和臨時簽證持有人
吉爾斯表示，此次檢討需要解決一些「明顯的政策問題」，包括：
  • 進入就業市場和培養技能的障礙
  • 澳洲定居服務的質量
  • 適合文化背景的高齡護理支援
但他堅稱，政府渴望由移民社區自己主導這個過程，而不是採取「自上而下」的方法。

吉爾斯說：「我們希望能夠找出我們沒有提出的問題，找出政府與社區互動過程中所存在的差距，而這些差距也許對我們這些正式參與政策制定者來說是隱形的。」
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意見書的提交截止日期為9月29日，預計檢討結果將在2024年初公佈。

吉爾斯表示，一個指派小組正前往全國各地，提醒當地居民，把握機會就今次檢討提出意見。

吉爾斯稱為「我的部門和社區之間的紐帶」的社區聯絡官，也負責提醒移民社群。
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Published 17 August 2023 6:45pm
By Finn McHugh
Source: SBS
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Australia

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