【難民危機】澳洲人道主義援助名額提高至每年 2 萬名

要點 人道主義簽證入境上限將恢復到 2013 年的水平。

法律委員會呼籲內政部優先考慮阿富汗和蘇丹申請人。

內政部表示，由於安全問題，目前無法處理來自阿富汗的申請。

聯邦政府將把澳洲的人道主義援助名額，從早前的每年 17,875 名上限，提高到每年 20,000 名。





此舉將使上限恢復到 2013 年工黨上次執政時的水平。





2014 年，澳洲前總理艾保德（Tony Abbott）一度削減人道主義援助接收量，隨後多年來，數字只在緩慢增加。



移民部長吉爾斯（Andrew Giles）在一份聲明中表示，小幅增加將有助於確保澳洲在應對全球人道主義危機中「發揮自己的作用」，這場危機導致 1 億人被迫流離失所，200 萬人急需重新安置。





吉爾斯表示，隨著全球範圍內流離失所的人數比以往都多，艾巴尼斯工黨政府正在加緊努力，在重新安置尋求庇護者的工作中，以負責任的方式發揮作用。





「這份責任不僅限於抵達澳洲，更是為了難民提供強力的支援，確保他們有能力定居澳洲並重建生活。」





吉爾斯又指，政府仍然致力於確保澳洲邊境安全，同時保持「人性和責任感」。



總理艾巴尼斯在 Tamworth 的新聞發佈會上向媒體發表講話。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE 而總理艾巴尼斯則在訪問中指出：「澳洲並不能接收所有想進來的人，這是事實。」





總理又表示，人道主義簽證數量增加近 11% 是恰當的。



基礎設施準備好了嗎？

反對派移民發言人鄧肯（Dan Tehan）對該聲明則提出異議，稱增加人道主義援助接收量通常會在聯邦預算中公佈。





他批評：「工黨尚未詳細說明增加人道主義援助接收人數的任何額外資金。這些額外的人將住在哪裡？」





「根據『大澳洲政策』，工黨已經將 150 萬人帶到澳洲，但沒有計劃處理對住屋、租金、交通擁塞和環境的影響。」



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但是，非牟利組織國際定居服務（Settlement Services International）就對人道主義援助名額上限調整表示歡迎。





該組織的總經理阿迦（Yamamah Agha）認為，基礎設施已經到位，澳洲已準備好容納目標水平 27,000 人。





她指：「隨著流離失所者的增加，澳洲人道主義援助也應該增加，該計劃的進一步擴大將有助於解決全球缺乏重新定居地點的問題。」



拒絕阿富汗尋求庇護申請

澳洲法律委員會在 6 月份向政府提交的一份意見書中，主張將人道主義援助名額增加到 20,000 名，並希望隨著時間推移將名額增加到 27,000 名。





法律委員會表示，特別需要解決對阿富汗和蘇丹人民的支援。



內政部最近在參議院預算聽證會上證實，無法確定接納來自阿富汗的申請，因為該部門無法在塔利班統治的國家進行生物識別、健康和安全檢查。





法律委員會表示擔心，「儘管申請人符合人道主義簽證的所有其他標準」，但由於處理阿富汗國民的困難，簽證可能會被拒絕。





它質疑該部門是否可以「根據阿富汗的情況」調整執行相關檢查的方式，以幫助安置更多逃離阿富汗的人。





