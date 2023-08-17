價格急升 印度漢堡王剔走一食材

在番茄價格急升四倍以上的情況下，漢堡王（Burger King）已經在印度許多餐廳的捲餅和漢堡中沒有用番茄，這是食品通脹急升的最新情況，通脹正重擊著全球人口最多的國家的消費者。





兩家印度漢堡王餐廳張貼的告示上寫著「就連番茄也需要放假……我們無法在我們的食物中用番茄」，連鎖店在解釋短缺時提到品質問題。





這家漢堡連鎖店擁有近400家餐廳，成為印度最大的漢堡店之一，因為印度本周的食品通脹達到自2020年1月以來的最高水平，漢堡王亦與麥當勞和Subway店一樣，從菜單中剔除了番茄。





Subway也剔除多年來免費提供的芝士片。





但競爭對手Domino's一直在努力降低價格，以吸引消費者，推出售價0.93澳元（0.60美元）的薄餅，這是全球最便宜的薄餅。





番茄供應危機剛巧遇上價格急升，上漲幅度高達450％，達到歷史高位，由於季候雨干擾農作物和供應鏈，但後來情況有所緩解。



在漢堡王印度網站的支援頁面上，有顧客發問「為什麼我的漢堡裡沒有番茄？」。





網站回應稱因印度特許經營商會遵循「非常高的質量標準」，番茄很快就會回歸。





回覆指「我們請求你的耐心和理解。」





在印度經營漢堡王的Restaurant Brands Asia沒有回應傳媒問題。





本周公布的 7 月份零售通脹數據顯示，蔬菜價格同年上升 37%，情況仍然持續，從洋蔥、豌豆、大蒜和生薑等主食的價格都上漲。





印度股票經紀公司Prabhudas Lilladher的研究主管Amnish Aggarwal表示「如果價格保持高位，那麼餐廳最終將要加價」，他指是「別無選擇」。





除了對在印度經營的外國連鎖店的近50億元利潤率施加壓力外，這些價格急升亦給印度總理莫迪（Narendra Modi）的政府在明年的國家選舉前帶來挑戰。





為了應對供應危機，印度已開始從尼泊爾進口番茄，並組織車輛以較低的價格在全國範圍分發這一主要食材，社交媒體上亦出現發文指有出現隊伍排隊。



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