【專家警告】一樣澳洲廚房受歡迎「必須品」或大幅加價

「柴、米、油、鹽」是不少家庭的必須品，但專家警告由於熱浪影響，其中一些必須品將大幅加價。

self-service checkout thieves.

超級市場貨架。 Source: SBS

隨著供應鏈成本上升、通脹等因素，已導致不少生活用品、必須服務等開支飆升。

然而，橄欖油的業內專家近日更為澳洲家庭帶來警告。

專家表示橄欖油的價格會在未來 12 個月保持高位，消費者將面臨進一步打撃。

南澳橄欖協會主席潘特洛斯（Steve Pantelos）表示，歐洲夏季的熱浪及乾旱，西班牙、意大利和希臘等地面對 40 多度的高溫，影響了一些世界上最大的橄欖油生產國的橄欖供應。

同時，他表示澳洲本地東海岸的低產量橄欖園亦減少了供應，在供給減少下推高了價格。

澳洲橄欖協會首席執行官索桑（Michael Southan）向澳洲廣播公司表示，澳洲消耗的橄欖油約有一半是進口的。
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「我們生產的量不足以滿足國內需求；我們大約只生產了我們消耗量的一半。」

「由於北半球乾旱，橄欖油的價格創下了世界紀錄，橄欖油供應國家的橄欖油出現短缺。」

今年4月，橄欖油價格因西班牙的乾旱而達到26年來的最高點。

國際貨幣基金組織披露，上一次記錄的價格是1996年12月設定的每公噸6241.91元，而今年4月底創下了每公噸6269.63元的新高。

潘特洛斯表示，在批發層面，價格已經明顯上升，增幅至少 25%。

他對比兩年前的零售價格，指 2 年前9.5 或者10 元就可以買到一公升橄欖油，但現在要接近 15 元。

雖然對消費者而言，橄欖油價格上升並不是好消息，但對於橄欖種植者而言，卻是一大「喜訊」。

西澳橄欖種植者桑德斯（Barry Sanders）表示與去年同期相比，他的收入增加了一成至一成半。

業內人士對業務發展樂觀，桑德斯指西澳一些種植者希望擴大種植規模。

他表示：「有些種植者正種植更多橄欖樹，我確信其中一些人向東部運送更多橄欖油。」
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Published 3 August 2023 11:32am
By Tracy Lo
Source: SBS

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