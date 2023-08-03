【專家警告】一樣澳洲廚房受歡迎「必須品」或大幅加價

隨著供應鏈成本上升、通脹等因素，已導致不少生活用品、必須服務等開支飆升。





然而，橄欖油的業內專家近日更為澳洲家庭帶來警告。





專家表示橄欖油的價格會在未來 12 個月保持高位，消費者將面臨進一步打撃。





南澳橄欖協會主席潘特洛斯（Steve Pantelos）表示，歐洲夏季的熱浪及乾旱，西班牙、意大利和希臘等地面對 40 多度的高溫，影響了一些世界上最大的橄欖油生產國的橄欖供應。





同時，他表示澳洲本地東海岸的低產量橄欖園亦減少了供應，在供給減少下推高了價格。





澳洲橄欖協會首席執行官索桑（Michael Southan）向澳洲廣播公司表示，澳洲消耗的橄欖油約有一半是進口的。



「我們生產的量不足以滿足國內需求；我們大約只生產了我們消耗量的一半。」





「由於北半球乾旱，橄欖油的價格創下了世界紀錄，橄欖油供應國家的橄欖油出現短缺。」





今年4月，橄欖油價格因西班牙的乾旱而達到26年來的最高點。





國際貨幣基金組織披露，上一次記錄的價格是1996年12月設定的每公噸6241.91元，而今年4月底創下了每公噸6269.63元的新高。





潘特洛斯表示，在批發層面，價格已經明顯上升，增幅至少 25%。





他對比兩年前的零售價格，指 2 年前9.5 或者10 元就可以買到一公升橄欖油，但現在要接近 15 元。





雖然對消費者而言，橄欖油價格上升並不是好消息，但對於橄欖種植者而言，卻是一大「喜訊」。





西澳橄欖種植者桑德斯（Barry Sanders）表示與去年同期相比，他的收入增加了一成至一成半。





業內人士對業務發展樂觀，桑德斯指西澳一些種植者希望擴大種植規模。





他表示：「有些種植者正種植更多橄欖樹，我確信其中一些人向東部運送更多橄欖油。」







