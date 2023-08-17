【工黨全國大會】總理擬全國實施「助置業 Help to Buy」計劃

第 49 屆工黨全國大會（Labor National Conference）昨日（17日）在布里斯本開始舉行，400 名代表就工黨的政策議程進行投票。為期三天的活動，生活開支、住屋和氣候成為首要爭論的焦點，總理試圖消除工會以及公眾的擔憂。





抗議者、政界人士和工黨內部人士紛紛湧入布里斯本，參加為期三天的年度峰會。這個工黨全國大會，是五年來首次面對面的黨內會議，也是自工黨上次執政以來的首次全國會議。





總理艾巴尼斯向人群發表講話，感謝工黨志願者對黨議程的奉獻，並指他們的奉獻賦予了工黨力量。



助置業計劃擬於下年全國實施

隨著生活開支、氣候和住屋危機在全國範圍內日益嚴重，總理面臨著黨、國家和批評者。在 國家內閣重點解決住屋負擔能力問題 之後，艾巴尼斯將要實現他的其中一個選舉承諾，宣布「助置業 Help to Buy」這個計劃將於下年在全國範圍內啟動。



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助置業計劃旨在幫助中低收入者，以較低的首期打入房地產市場。政府將介入，資助新建房屋購買價格的 40%，以及二手房屋購買價格的 30%。這個計劃每年將適用於 10,000 個限額，買家必須用作自住用途。





但是，據 CoreLogic 數據估計，截至 2021 年 8 月的一年内，澳洲各地的房屋和單位銷售量約為 598,000 間，助置業計劃限額只佔每年總數的一小部分。



各方質疑艾巴尼斯實際行動力

綠黨領袖班特（Adam Bandt）表示，這項政策並未觸及住屋危機的核心，而且全國有三分之一的人在租屋。





班特聲稱，這不是「幫助購買（Help to Buy）」而是「難以獲得（Hard to Get）」。他又指，現時的住屋危機是幾代人而來最爲嚴重的時候，工黨應該停止每年向政客、億萬富翁和地產大亨提供數十億元的稅收補貼，而是用這筆錢為每個人建造可負擔房屋，並阻止租金上漲。



收聽節目 澳洲各政府攜手應對住房危機 五年建 120 萬住宅每年最多加租一次 SBS Chinese 17/08/2023 06:43 Play

國家內閣在星期三宣布 ，將艾巴尼斯政府在未來五年內，建造 100 萬間住屋的目標提高到 120 萬間。





但是，反對黨領袖達頓（Peter Dutton）表示：「工黨在去年十月承諾建造 100 萬間住房，我們知道工黨不會實現這個目標，所以將目標增加到 120 萬套聽起來不錯。總理可能正在高談闊論，但從未兌現承諾。艾巴尼斯亦未說明清楚細節，應該無法勝任這項任務。」





在工黨全國大會上，工黨還需要平息建築、林業、礦業及能源工會（CFMEU）的種種疑慮。該工會最近要求徵收企業超額利潤稅，去幫助補貼社會保障房屋費用，工會秘書史密斯（Zach Smith）在會議上表示，這是對政府政治誠信的考驗。





他指出：「自上世紀 80 年代以來，大眾都讓市場決定（樓市價格），而這個時代已經結束。國家現在可以發揮作用，而且必須在企業稅收和住屋方面發揮作用。」



工黨拒絕結束本地伐木

隨著爭論轉向氣候問題，工黨的環境部門無法做出讓步，來結束本地伐木。相反，一眾代表接受了一項「大打折扣」的承諾，去審查國家林業政策。





環保倡導者表示，即使這一行動在會議前得到大多數成員的支持，但未能獲得禁令。工黨環境行動網絡的韋德（Wade）強調，本地伐木持續破壞工黨的環境目標。





韋德表示：「原生森林采伐繼續發生的話，就會破壞政府結束動物絕種和減少排放的政策目標，而且證明自己對深層次的環境問題充耳不聞。」



預計總理考慮斥資購買核潛艇

儘管大會當中存在騷動不安，總理仍達成了關鍵的妥協，以保持工黨秩序。但今天稍後的情況可能會變得不同。



