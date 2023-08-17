澳洲各政府攜手應對住房危機 五年建 120 萬住宅每年最多加租一次

總理艾巴尼斯斯宣布，從明年 7 月起的五年內，興建 120 萬個住宅。而這個新目標，比之前全國住房協議所承諾的目標，高出了 20 萬個住宅。



總理艾巴尼斯 (中間) 與 6 位州長及兩位領地首席廳長參與了昨天的國家內閣會議。 Source: AAP / DARREN ENGLAND 聯邦政府為了達到這目標，會額外撥出 35 億元。其中的 30 億元用於成立一個基金，作為對州和領地的一個獎勵措施。





艾巴尼斯表示，這額外的 20 萬個住宅，每建成一個，該州或領地的政府，便可以享有 1.5 萬元的獎金。因此加起來便需要 30 億元。





另外的 5 億元，是用於設立一個住房支援計劃，供州政府及市政府，在一些位置優越的地區，先做點準備功夫來提供住房，例如接駁必須的服務、建設配套的文娛康樂設施，及改善房屋規劃能力等。





艾巴尼斯重申，解決問題的主要方法，是提高住房供應量。





然而，對三分之一的澳洲人來說，最迫切的問題是他們的租金。





Andrea 的工作與幫助無家可歸者有關，她表示，雖說時局艱難，但她的客戶所承受的壓力特別嚴重。





她以自己的親身的經歷來印證以上這一點。Andrea 說，為了幫客戶找個棲身之所，他們共花了三個月的時間，期間還把租金預算提高了，另外，他們每次到場，都見到長龍。



代表昆州聯邦 Griffith 的眾議員，是錢德勒-馬瑟 (Max Chandler-Mather)。他擔心租金飆升會造成巨大的社會問題。 Source: AAP / LUKAS COCH 澳洲綠黨在爭取政府正視租金方面並沒有放慢手腳，之前他們要求在全國範圍凍結租金兩年，以阻止房東趁當前高通脹經濟環境而過度加租。





如今他們再進一步，希望將加租幅度設上限，即每兩年租金上漲需要限制於兩個百分點之內，以避免財力欠佳的租客，因租金上漲而無法負擔住房。





但艾巴尼斯一直反對凍結租金，並指出，澳洲沒有一個政府表態支持這做法。如果對此作出妥協，情況將會變得更惡劣。





然而，國家內閣同意加強對租戶的保障措施，在附件 2 (Attachment 2) 中，他們表示會制定一個全國統一政策，該政策將詳細列出哪些才是驅逐租客的合理理由。





他們還表示會朝著在全國範圍內，限制每年加租不能超過一次這個方向邁進。





綠黨房屋事務發言人錢德勒-馬瑟表示，這些政策不能解決租客的燃眉之急。





他說，政府可以說到天花亂墜，可是沒有人會相信。日後當租客面對租金無止境上漲、面對被房東下逐客令，他們都會記得，這都是拜工黨所賜。





另一個問題在於昨天所談到的政策，很多都沒有一個時間表。





對於記者的提問，艾巴尼斯回答說：



所有這一切均有時間表 — 即要盡快進行。 艾巴尼斯



