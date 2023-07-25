大部分澳洲人正飽受住房壓力 維州考慮徵收 5 元「遊客稅」

調查發覺，5 名受訪者中有 4 人表示，他們花在住房的開支，超過他們收入的 3 成。





本地的專家，很多時以 3 成作為一個指標，來衡量住房開支對市民造成的財政壓力有多少。





這個調查報告叫做 《Brutal Reality (殘酷的現實)》，裡面指出，如果把租屋者與業主也一併計算，有 75% 的受訪者表示，住房危機已導致他們對財務安全感到害怕。





該組織的發言人 Maiy Azize 表示，政府應該加把勁，例如限制那些不公平的租金上漲、結束無故終止租賃合約，和改善民眾的住房條件等等。





另外，相信大家都知道維州政府有意取消舉辦 2026 年英聯邦運動會，如何量入為出，成為維州政府的當務之急。



維州州長安德魯斯目前面對巨大的財政緊絀的壓力。 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE 而面對全國性的住房危機，維州政府在財政緊絀的情況下，可能會開源，包括考慮向訂酒店或短期住宿的遊客，徵收 5 月的稅款。





雖然這個政策還在研究階段，但維州旅遊業議會已經發聲反對，認為過去幾年澳洲受新冠影響，目前旅遊業稍為有起色，但英聯邦運動會又胎死腹中，若再推出新的稅項，恐怕對旅遊業界是另一個打擊。





除了遊客稅之外，維州工黨政府還正考慮不同的租金管制，例如限制業主每兩年只能加租一次，或限制加租上限等。





維州州長安德魯斯表示，目前還未有定案，任何方案都會在考慮之列。



