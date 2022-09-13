英女王御宅生前曾放短租 預約爆滿至兩年後

英女王伊利沙伯二世在英國時間上周四（9月8日）逝世。巧合的是，僅在一天之前，短租平台愛彼迎（Airbnb）上周三出現英國王室莊園山靜咸府（Sandringham House）附屬的一座小屋。
山靜咸府是女王最喜愛的住所之一，位於倫敦以北約160公里的諾福克郡，是佔地1萬公頃的皇家山靜咸莊園的一部分。
網頁介紹，出租的小屋被稱為「花園別墅」，曾是女王首席園丁的居所，是距離山靜咸府最近的住所。小屋有兩層樓共4房6床，最多容納8人。室內傢俬和物品都是王室物品，藝術品都曾是皇家官邸藏品，戶外花園亦是享受英式紅茶和甜點的最佳地點。
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小屋每晚租金354英鎊，三晚起訂。傳媒報道，它一開放就吸引大量遊客，預訂迅速排滿至2024年。
然而，女王駕崩的消息公佈後，出租上述物業的負責人「出於對王室的尊重」而將其撤下，將退錢給所有已預訂遊客，但表示未來可能會重新開放短租。
自1862年維多利亞女王收購山靜咸府以來，它曾是四代君主的私有宅邸。伊利沙伯二世的父親、國王喬治六世在此出生和去世。
其實在這處小屋之前，英國王室也曾出租女王逝世時所在的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）的附屬小屋。她和其他王室成員通常在此避暑，期間這些小屋會停止出租。
巴爾莫勒爾堡的小屋近期還一度打折，最便宜僅需555英鎊一周，最多5人入住；較貴的則需要每周1620英鎊。不過，目前巴爾莫勒爾堡官方網站的已無法訪問，相信短期內不會再開放。
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