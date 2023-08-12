你是否贊成綠黨提出凍結租金兩年這個措施呢？

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你是否贊成綠黨提出凍結租金兩年這個措施呢？ Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

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聯邦銀行日前公佈其利潤創歷年新高，達 102 億元，比上一個財政年度增長達百分之 5。該銀行表示，他們的營業收入增長達百分之13，即 270 億元，而出現盈利的部分原因，是因為利率上升。

而另一間財務機構Suncorp Group 的全年利潤也增長了接近七成（ 68.6%），截至6月30 日的12個月內，該集團的稅後淨利潤為11億5 千萬元，雖然比市場普遍預期的11億7千萬元略低，但經已比對上一年的投資賬面虧蝕大幅反彈。

不過，當銀行有大額盈利的同時，小市民卻要面對不斷加息之苦，而除了利息增加之外，一些租客亦要面對業主加租的影響而要捱貴租，為了解決租金不斷上漲的問題，綠黨一直在推動要求政府要凍結兩年租金，並限制租金上漲，以換取該黨支持聯邦政府提出的澳洲住房未來基金法案。

綠黨房屋事務發言人錢德勒-馬瑟表示，除非政府凍結各州和領地的租金，否則他們是不會支持有關法案。但是，租金上漲的其中一個原因，亦是因為當中可能有許多是投資物業，而這些投資者亦要面對利息上漲對他們在財務上所帶來的壓力，所以如果凍結租金，亦可能會打擊這些投資者的回報，所以，在今天的【大眾論壇】，我們想問問大家：『你是否贊成綠黨提出凍結租金兩年這個措施呢？』

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