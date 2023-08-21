去年雪梨華漢棄屍荒野懸案 或涉上月黑幫槍擊事件

雪梨上月發生多宗槍擊案，更在月底5天內出現5宗案件，造成多人死亡或受傷，相信涉及黑社會幫派鬥爭。
《每日郵報》報道，其中發生在7月27日在雪梨西區Canterbury的Broughton St史登勒（Ferenc “David” Stemler），被警方認為是的頭號疑兇。
2022年5月11日，家住雪梨市中心的28歲男子Hongli Qi最後被目擊在市政廳火車站。警方翻查閉路電視發現，他當天下午6點曾離開Macquarie Street一座公寓樓，之後失去行蹤。
直至8月16日上午，雪梨西北方向約80公里外的Blaxlands Ridge，有市議會工人在Packer Road附近的樹林中發現其遺體。其衣物與失蹤當天相同，但由於遺體腐爛嚴重，無法驗出死因。
報道指，史登勒與Hongli均曾因販毒被定罪，屬於底層拆家，而警方調查後者失蹤及死亡案件期間，數次向前者問話，但未有提訴。雖然警方懷疑案件涉及黑社會仇殺，但調查始終未有存進。
28歲的史登勒被殺前被控幾條較輕的販毒罪名，但否認控罪，正等候過堂。他亦與其他槍擊案的受害人相識。
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