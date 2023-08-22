連環殺7嬰 女護士被裁「終身監禁」

要點： 英國最嚴重的連環嬰兒殺手萊比（Lucy Letby）因殺害七名嬰兒而被判終身監禁。

萊比是英國第三名被判終身監禁且無可能獲得釋放的女性。

法官高斯（James Goss）形容萊比的行為為一場「殘忍、精心策劃的殺童活動」，帶有「深刻的惡意」。

33歲的護士萊比（Lucy Letby）在英格蘭北部的切斯特女伯爵醫院（Countess of Chester Hospital）工作，其工作單位的新生兒部，她在2015年的13個月期間，謀殺了五名男嬰和兩名女嬰，她使用的方法包括：向新生兒注射胰島素或空氣，或強迫餵奶。





被她謀殺的新生兒中，其中一些是雙胞胎，包括在一個案例中，她謀殺了兩個兄弟姐妹，另一個案例中，她殺死了三胞胎中的兩個，還有兩個案例中，她謀殺了其中一個雙胞胎，但未能成功殺死另一個雙胞胎。





她被控殺害7名新生兒及試圖殺害另外6名嬰兒，在周一（8月21日）被判罪成，成為英國殺害最多兒童的殺手。





法官高斯（James Goss）表示：「這是一場針對最小和最脆弱的兒童的殘酷、精心策劃和冷酷無情的兒童謀殺活動。」





因而被判終身監禁。





法官表示：「（萊比）的行為充滿了深刻的惡意，幾乎達到了虐待狂的程度... 而且毫無悔意。並無減刑的因素... （萊比）將在監獄度過餘生。」





在庭上，受害嬰兒的父母哭泣不已。





在英作出終身監禁的判決非常罕見，在全英只有兩名女性在此之先被判，包括連環殺人犯辛德利（Myra Hindley）和韋斯特（Rosemary West）。





警方並未找到她的犯罪動機，高斯表示只有萊比知道她的犯罪原因。





她拒絕離開牢房聽取判決，這引發了要求必須強制犯罪者聽取他們的行為對受害者或其家人的影響的呼籲。





一名受害者母親將此描述為邪惡的最終行為。



萊比在工作的醫院殺害了 7 名新生兒。 Source: Getty / Christopher Furlong 在曼徹斯特皇家法院經歷了長達10個月的審判後，萊比被判犯有七項謀殺罪和七項謀殺未遂罪。





陪審團無法就她是否試圖謀殺六人達成一致意見。



較早時，法庭聽取了每名被她謀殺和試圖殺害的孩子的家長作供，描述了他們因為「事故」所造成的創傷和「極度痛苦的煎熬」。





其中一名三胞胎父親在聲明中表示：「萊比摧毀了我們的生活。我對她的憤怒和仇恨永遠不會消失」。





一對雙胞胎，其中一個被謀殺，而另一個倖存的母親表示她希望萊比能夠活得很長，每天都為自己所做的事情付出痛苦的代價。



英國首相里辛偉誠（Rishi Sunak）表示，她選擇不親自聽取她行為所造成的影響是「懦夫」。





儘管現行法律規定法官可以對未能出庭的人增加監禁刑期，但政府正在考慮強制出庭。





辛偉誠表示：「這是他們將在適當時候提出的事項。」



