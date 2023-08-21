成恐怖襲擊「優先目標」 澳洲升級對瑞典旅遊警示

瑞典近期發生公開焚燒《古蘭經》的示威活動，瑞典面臨的恐怖襲擊威脅正在惡化，澳洲對瑞典發出旅遊警示。





上周五，聯邦政府的旅遊網站Smartraveller升級對瑞典的外遊警示，促請旅行人士「高度謹慎」。瑞典在上周四將其恐怖警報級別從「提高」（elevated）提升至「高」，這是五個級別中的第二高。





Smartraveller使用四個建議級別來提供旅行外遊警示，級別從「正常注意安全」到「不要前往」。對瑞典的外遊警示升級到二級，澳洲自去年６月開始，向英國的評級亦一樣。





這兩個國家是世界上最自由的國家之一，容許本以言論自由對各宗教進行批評。





但是許多穆斯林將褻瀆《古蘭經》視為嚴重的冒犯，他們認為《古蘭經》是真主的文字。一家與阿爾蓋達（al-Qaeda）有聯繫的傳媒曾呼籲以暴力報復。





瑞典安全局局長Charlotte von Essen在上周四的新聞發布會上表示，瑞典已經從「恐怖襲擊的合法目標」轉變為「被視為優先目標」，升級的威脅級別將「長時間保持」。





他指「提高警報級別的決定不是因為單一事件，我們知道真主黨（Hezbollah）、青年黨（al Shabaab ）和阿爾蓋達已經呼籲他們的支持者對瑞典進行襲擊」。



瑞典首相克里斯特松 (Ulf Kristersson)在新聞發布會上表示，計劃中的襲擊已經被發現並阻止，涉事人士已在瑞典和國外被逮捕，但他未透露有關陰謀的細節。





克里斯特松表示，《古蘭經》的焚燒以及土耳其伊茲密爾（Izmir）的瑞典名譽領事館，有一名土耳其工作人員在大樓前被槍擊的事件，決定提高恐怖威脅級別。





瑞典政府正在考慮是否可以修改維持公共秩序的法律，但他們已排除將焚燒神聖經文定為非法的可能性。





《古蘭經》的焚燒在穆斯林世界的許多地方引起廣泛譴責。伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）敦促對涉事人士進行嚴厲懲罰，並表示瑞典想與穆斯林世界進行戰爭。





瑞典恐怖主義威脅評估國家中心主任Ahn-Za Hagström在新聞發布會上表示，這些事件還「使瑞典樹立了仇視伊斯蘭教國家的形象」。



Sweden's Prime Minister Ulf Kristersson said Quran burnings and the shooting of a Turkish staff member at Sweden's honorary consulate in Izmir, Türkiye, had contributed to the decision to raise the terror threat level. Source: AAP, EPA / Henrik Montgomery 在過去一個月的時間裡，至少有三次在瑞典的行動，是由來自伊拉克的難民Salwan Momika發起，他表示想要抗議整個伊斯蘭體制並禁止其聖經。





在他抗議的時候，一個名為丹麥愛國者（Danish Patriots）的極右翼行動分子團體在鄰國丹麥舉行自己的反穆斯林示威，表示他們反對所看到的北歐社會的「伊斯蘭化」。





丹麥-瑞典極右翼行動分子Rasmus Paludan，自2017年以來，一直在進行零星的《古蘭經》焚燒行動，今年在兩個國家都進行更多的焚燒行動，他表示他對土耳其反對瑞典加入北約感到憤怒。





丹麥情報機構PET在上周四表示，《古蘭經》的焚燒加劇國內襲擊的威脅，但不會將恐怖警報級別提升至４，而該警報的級別由１至５。



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